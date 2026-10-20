Turismo e clima, a Sinalunga un incontro sul futuro dell’ospitalità

Tra i turisti europei uno su 4 è influenzato dalle variazioni climatiche nella scelta delle vacanze, e quasi la metà può rinunciare a una meta se la trova troppo affollata. Sono dati dell’Osservatorio Travel innovation presentati nei giorni scorsi alla Fiera TTG di Rimini, che rimbalzano fino a Sinalunga in vista di Aperidee – assaggi di futuro prima di cena. Domani pomeriggio dalle ore 18, al Sugar free bar è in programma la conversazione con degustazione sul tema “Clima turismo – come cambia il cielo dell’ospitalità”: per stimolarla interverranno portatori di esperienze eterogenee e legate a vario titolo all’argomento. Da Cosimo di Montefrancesco (docente dell’Università di Siena e coordinatore del progetto Sole nel piatto per la ristorazione sostenibile; Antonio Munafò, albergatore e Presidente di Assohotel Siena; Giulia Raffaelli, guida turistica; Francesco Fasano, docente dell’IIS Bandini di Siena ed osservatore di riqualificazioni climatiche; Massimo Gigliotti consulente della sostenibilità, Neogreen; Filippo Grassi, Presidente di Assoturismo Siena.

Per favorire l’approccio informale al tema, il Sugar free bar curerà anche alcuni assaggi di tipicità drink&food in stile Vetrina Toscana, il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Aperidee è una serie di iniziative promossa da Confesercenti Siena nei pubblici esercizi di Siena e provincia: l’ingresso al pubblico al Sugar Free sarà libero dalle ore 18 di domani, fino ad esaurimento posti: dettagli su www.aperidee.it