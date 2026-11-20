Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione di Monte San Savino.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità nel periodo in cui la stazione dell’A1 di Valdichiana sarà chiusa e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.