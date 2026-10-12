Atletica, Cannucci e Rossi vincono la Passeggiata alla Fiera di Sinalunga

Giornata di grande atletica a Sinalunga, il bellissimo borgo senese che ha festeggiato il 50° compleanno della Passeggiata alla Fiera, classica del calendario toscano sulla distanza di 12,6 km. Un’autentica invasione di podisti ha colorato le strade non solo per la prova agonistica ma anche per le non competitive di 8,7 e 5,1 km.

La vittoria è andata a Matteo Cannucci (Il Gregge Ribelle) che in 43’12” ha inflitto 43” di distacco a Leonardo Cialini (Pol.Chianciano), unico in grado di tenerlo in allerta per la vittoria fin quasi alla fine. Terza posizione per Emanuele Graziani (Pol.Policiano) a 1’59” davanti ad Andi Dibra (ASD VolteBasse) a 2’24” e a Gianluca Notturni (Pol.Policiano) a 2’34”.

In campo femminile prima posizione per Benedetta Rossi (Atl.Castello) che in 54’26” ha prevalso per 39” su Daniela Menchetti (Avis Foiano) e per 52” su Ana Nanu (Atl.Casone Noceto). Fuori dal podio Roberta Beladinelli (Filirun Team) a 59” e Veronica Nocentini (Pol.Policiano) a 1’12”. Al traguardo sono giunti in 165.

Il Comune ha affiancato l’Atletica Sinalunga nella gestione della manifestazione, intitolata alla memoria di Vincenzo Ricciarini e Ferdinando Conti. La gara, che aveva il suo epicentro presso il Centro Commerciale I Gelsi messosi a disposizione esattamente come avviene ogni anno per la Sinalunga Bike, era sotto l’egida di Uisp, Csi e Aics. Tanti gli sponsor al fianco degli organizzatori a cominciare dalla COOP che ha fornito i riconoscimenti per i premiati assoluti e di categoria.