Intervento del 118 dell’Asl Tse, attivato alle 9.46 di oggi, giovedì 26 novembre, per un incidente stradale occorso ad una autovettura sul raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione nord nel territorio comunale di Monteriggioni.

Un 18enne è rimasto ferito e, dopo i primi soccorsi dei sanitari prestati sul posto, è stato trasportato in codice 2 (gravi condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena.

Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.