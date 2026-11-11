Monteriggioni, “Stelle tra le Mura”: street food stellato a Natale

Tra le mura di Monteriggioni, il Natale si accende di profumi, sapori e musica. Sabato 5 e domenica 6 dicembre 2026, dalle 11 alle 19, il Castello accoglie “Stelle tra le Mura – Il Natale da gustare a Monteriggioni”, dove la cucina di alto livello incontra la vivacità del cibo di strada. Le eccellenze della Valdelsa e del Chianti diventano protagoniste di uno street food d’autore e stellato, da scoprire passeggiando per le piazze, tra proposte gastronomiche e spettacoli itineranti.

A rendere speciale l’esperienza sarà anche la ricercata eleganza dell’allestimento natalizio. Decorazioni, luci, alberi e composizioni floreali, curati in ogni dettaglio, valorizzeranno gli scorci e le architetture del Castello, offrendo una cornice all’altezza della proposta gastronomica.

Prende così forma un appuntamento natalizio che si distingue dalla consueta formula del mercatino; un appuntamento che arricchisce le tradizioni delle feste con un’identità tutta sua, costruita attorno al gusto e alla bellezza del luogo.

La firma gastronomica di “Stelle tra le Mura” è affidata a Gaetano Trovato e Lazzaro Cimadoro.

Alla guida di Arnolfo, il ristorante di Colle di Val d’Elsa insignito di due stelle Michelin, Trovato affianca alla ricerca in cucina un riconosciuto talento nel formare nuove generazioni di cuochi. Alla sua scuola si è formato anche Cimadoro, che ha poi consolidato il proprio percorso professionale nel territorio di Monteriggioni, nei ristoranti Casalta e Castel Bigozzi. La sua cucina, concreta e legata al territorio, riflette l’insegnamento del maestro e una lunga esperienza da chef e ristoratore.

La loro regia guiderà la scelta degli chef e la definizione delle proposte gastronomiche, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio attraverso accostamenti originali e un’attenta selezione degli ingredienti.

Al loro fianco, la società Monteriggioni AD 1213 contribuisce alla costruzione e all’organizzazione dell’evento, che avvicina il pubblico alla cucina d’autore in una dimensione aperta, conviviale e informale.

tra piazza Dante Alighieri e piazza Primo Maggio, gli “assaggi stellati” comporranno un percorso libero, nel quale ciascuno potrà scegliere il proprio itinerario, scoprire un accostamento inatteso o soffermarsi sulla proposta che più lo incuriosisce.

A dare ritmo alle giornate sarà la Banda dei Babbo Natale. Dieci musicisti attraverseranno l’area della manifestazione con l’energia di una street band, portando la musica tra i visitatori e trasformando le piazze in un palcoscenico diffuso.

Le Renne Pazze del gruppo Memento Ridi aggiungeranno incursioni teatrali, improvvisazioni e incontri giocosi con il pubblico, sorprendendo i più piccoli e coinvolgendo anche gli adulti. All’ingresso, Babbo Natale darà il benvenuto a chi arriverà al Castello.

Per un fine settimana, Monteriggioni diventerà pertanto il luogo in cui ritrovarsi, seguire la curiosità e concedersi il piacere di un Natale da gustare insieme.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Monteriggioni.

Per informazioni, scrivere a [email protected] e [email protected].