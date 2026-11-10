A Poggibonsi entra nel vivo la settimana della partecipazione e dei beni comuni

Entra nel vivo a Poggibonsi la settimana dedicata alla partecipazione e ai beni comuni, con quattro appuntamenti in programma dall’11 al 14 novembre. Un’occasione di approfondimento, formazione e confronto rivolta a tutti e tutte.

“Un’importante opportunità di confronto per la nostra comunità e, in particolare, per la preziosa rete delle associazioni e del volontariato – sottolinea l’assessore Filippo Giomini – È un percorso che prosegue. Per il terzo anno consecutivo investiamo sulla partecipazione, anche attraverso momenti di riflessione e condivisione. Quest’anno il focus è sui beni comuni e sui giovani, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione dei cittadini e favorire un coinvolgimento sempre più diretto nella vita della città. Tre degli appuntamenti sono promossi dal Forum Giovani, uno vede la nostra città ospitare la terza tappa del progetto regionale”.

Gli appuntamenti promossi dal Forum Giovani rappresentano la prosecuzione del percorso avviato nei mesi scorsi e rientrano nel percorso partecipativo “Democrazia è fare la città” realizzato in collaborazione con Pubblica Assistenza, Misericordia e Mixed Media.

I primi due incontri (due moduli separati) saranno mercoledì 11 e giovedì 12 novembre in Sala Quadri. Al centro delle due giornate il tema della “Co-governance dei beni comuni”. Gli incontri saranno dedicati alla scoperta degli strumenti attraverso i quali i cittadini possono contribuire alla gestione e alla valorizzazione dei beni comuni del territorio. Gli esperti di ALDA e dell’associazione Communia accompagneranno i partecipanti nell’approfondimento del tema e nell’individuazione di strumenti e proposte pensati per il territorio. L’obiettivo è dare nuovo impulso alla partecipazione civica e promuovere forme di coinvolgimento diretto dei cittadini nella gestione delle risorse, materiali e immateriali, della comunità.

Il terzo incontro sarà venerdì 13 novembre alla Pubblica Assistenza e sarà dedicato a “Organizzare eventi per la comunità”,un workshop formativo sugli strumenti di base per ideare e realizzare iniziative sul territorio. I formatori di ALDA, insieme a Mixed Media, guideranno i partecipanti nei primi passaggi necessari per trasformare un’idea in un evento concreto: dalla progettazione alla gestione organizzativa, passando per i permessi e gli aspetti operativi.

I tre appuntamenti promossi dal Forum Giovani si svolgeranno dalle 17.30 alle 20

La settimana della partecipazione si concluderà con un appuntamento di carattere regionale che si svolgerà sabato 14 novembre all’Accabì sul tema “Difficoltà, opportunità e proposte per nuove prospettive sui beni comuni”. Si tratta della seconda di tre tappe promosse da Regione Toscana, ANCI Toscana e Labsus, un momento di confronto che riunirà esperti e realtà provenienti da tutta la regione. L’iniziativa sarà l’occasione per condividere esperienze, raccogliere esigenze e proposte dei territori e contribuire al percorso di rilancio della legge regionale sui beni comuni. Per iscriversi forms.gle/tLKYpnyx6LFLr7Ko7.