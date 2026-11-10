Venerdì 13 novembre osservazione del cielo all’Osservatorio di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 13 novembre l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà aperto al pubblico per un’osservazione del cielo guidata dai volontari dell’Unione Astrofili Senesi.

Al centro dell’attenzione sarà il cielo autunnale, con caratteristici ammassi stellari, nebulose e galassie. Sarà anche possibile osservare il pianeta Saturno col celebre anello, che continua il favorevole periodo di visibilità.

L’appuntamento è per le 21.30 all’osservatorio. La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare su www.astrofilisenesi.org, su Eventbrite o via email a [email protected].

La serata all’osservatorio di Montarrenti non sarà effettuata in caso di maltempo.