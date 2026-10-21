Venerdì 23 ottobre osservazione del cielo all’Osservatorio di Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 23 ottobre l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà aperto al pubblico per un’osservazione del cielo guidata dai volontari dell’Unione Astrofili Senesi. Al centro dell’attenzione sarà ancora il pianeta Saturno col celebre anello, che continua il favorevole periodo di visibilità. Sarà inoltre possibile osservare la Luna, in fase gibbosa crescente, oltre a tutto ciò che può offrire il cielo autunnale.

L’appuntamento è per le 21.30 all’osservatorio. La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare su www.astrofilisenesi.org, su Eventbrite o via email a [email protected].

La serata non sarà effettuata in caso di maltempo.

Nella foto: il pianeta Saturno, protagonista del cielo di questo periodo.