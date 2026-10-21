Cardioprotezione e formazione salvavita: riconoscimento a Rugani Hospital

Rugani Hospital ha ricevuto la menzione speciale nell’ambito del Premio BLSD Angel 2026, il riconoscimento promosso da Siena Cuore ODV e dedicato a cittadini e operatori che hanno contribuito alla diffusione della cultura della cardioprotezione e delle manovre salvavita.

L’attestato è stato consegnato a Firenze, nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi, in occasione della nona edizione del Premio. A Rugani Hospital è stato riconosciuto l’impegno nella cardioprotezione del luogo di lavoro, nella diffusione della conoscenza delle manovre salvavita e nella formazione all’utilizzo del defibrillatore, elementi fondamentali per una corretta attivazione della catena dell’emergenza-urgenza.

Il Premio BLSD Angel è stato ideato da Siena Cuore ODV, associazione promotrice del Progetto Vita Siena e Grosseto, con l’obiettivo di valorizzare esperienze e buone pratiche che contribuiscono a rendere sempre più diffusa ed efficace la risposta alle emergenze cardiache.

“Ricevere questo riconoscimento – ha dichiarato Maria Paola Potecchi, Amministratore delegato di Rugani Hospital – ci ha fatto molto piacere e ringraziamo Siena Cuore per aver valorizzato il lavoro portato avanti dalla nostra struttura. La cardioprotezione richiede formazione, attenzione e soprattutto collaborazione tra tutti i soggetti che ogni giorno si occupano della salute delle persone. Per noi questo premio rappresenta anche un riconoscimento dell’impegno verso il territorio e la comunità di cui ci sentiamo parte. Cerchiamo costantemente di rispondere alle nuove esigenze e alle innovazioni che possono migliorare il nostro lavoro – ha aggiunto Potecchi – costruendo relazioni e sinergie con gli altri attori del territorio. L’obiettivo resta sempre lo stesso: avere a cuore, anche nel senso più concreto del termine, la salute e la sicurezza delle persone”.