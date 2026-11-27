Nelle prossime settimane 16 nuove terapie sperimentali dedicate a pazienti affetti da patologie respiratorie complesse e rare saranno disponibili al centro di riferimento regionale per le malattie respiratorie rare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

In particolare, un nuovo trattamento orale sperimentale per la sarcoidosi polmonare sarà disponibile esclusivamente all’Aou Senese, unico centro in Italia selezionato per questa opportunità. Una terapia innovativa che nasce proprio dai risultati di anni di ricerca condotta all’Università di Siena e all’Aou Senese.

Si tratta di nuove cure per malattie come la Sarcoidosi, Fibrosi polmonare, ipertensione polmonare e asma grave che possono avere un impatto significativo sulla qualità e sull’aspettativa di vita. Per molti di questi pazienti la ricerca clinica rappresenta oggi una componente fondamentale della cura, soprattutto quando le terapie disponibili non sono ancora in grado di controllare completamente la progressione della malattia o non sono tollerate.

Avere la possibilità di partecipare a uno studio clinico è importante per tutti i pazienti affetti da malattie respiratorie a prognosi più severa, come la fibrosi polmonare idiopatica, e più in generale per le malattie rare respiratorie spesso orfane di cura.

«L’attivazione di nuovi studi clinici rappresenta un’opportunità importante per i nostri pazienti – sottolinea la professoressa Elena Bargagli, direttrice della UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio –. In particolare, ci premeva informare i pazienti della nostra Regione affinché possano avere questa opportunità. La possibilità di accedere precocemente a farmaci e strategie terapeutiche innovative, prima della loro eventuale immissione in commercio, costituisce un valore aggiunto fondamentale per un Centro di riferimento e per i malati. Ricerca e assistenza devono procedere insieme, soprattutto nel campo delle malattie rare, dove il bisogno di nuove opzioni terapeutiche è ancora particolarmente elevato».

In questo scenario, Siena rafforza progressivamente il proprio ruolo di centro di riferimento anche nell’ambito del trapianto di polmone, ampliando le possibilità di accesso a farmaci sperimentali e a strategie terapeutiche innovative. Queste nuove opportunità possono assumere un’importanza particolare anche nella gestione dei pazienti più giovani, per i quali le terapie sperimentali, laddove clinicamente appropriate e disponibili nell’ambito di studi autorizzati, possono contribuire a stabilizzare la malattia e a rappresentare un possibile ponte verso il trapianto polmonare, consentendo di accompagnarli nelle migliori condizioni cliniche possibili all’intervento chirurgico.

Un ruolo centrale nell’organizzazione degli studi è svolto dal gruppo dedicato alla sperimentazione clinica della UOC Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Aou Senese, coordinato dal professor Paolo Cameli. La dottoressa Benedetta Di Ruggiero è la data manager di riferimento del Centro per le sperimentazioni cliniche, e si è recentemente aggiudicata un premio di ricerca promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, dedicato al tema delle malattie rare e del trapianto di polmone. Tutti i professionisti della UOC e delle altre unità operative coinvolte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese garantiscono una qualità dell’assistenza che è motivo di richiamo per i promotori di queste nuove cure.

«Le terapie innovative hanno già dimostrato di poter cambiare radicalmente la prognosi di alcune malattie rare, come è avvenuto per la fibrosi cistica – afferma la dottoressa Di Ruggiero –. Questa esperienza rappresenta una straordinaria opportunità e un modello per tutte le altre pneumopatie rare. Per questo è fondamentale continuare a investire nella ricerca e permettere ai pazienti di conoscere le possibilità offerte dagli studi clinici, sempre nel rispetto dei criteri di eleggibilità e della sicurezza».

L’attività di ricerca clinica si inserisce in una più ampia organizzazione regionale e aziendale. La Toscana ha sviluppato una eccellente rete dedicata alle malattie rare che consente di garantire ai pazienti un percorso assistenziale integrato secondo un modello Hub & Spoke, con i Centri di riferimento regionali e una rete di strutture territoriali e ospedaliere collegate. È anche grazie a questa rete che si è strutturato oltre 20 anni fa un centro trapianto di polmone proprio a Siena.

«Il nostro impegno – conclude la professoressa Bargagli – è anche quello di garantire ai pazienti della Toscana un accesso equo e appropriato alle cure e alle opportunità offerte dalla ricerca. Siamo particolarmente riconoscenti alla Regione Toscana e alla nostra Azienda per l’eccellente organizzazione della rete delle malattie rare, che permette di costruire percorsi condivisi e di avvicinare le competenze specialistiche ai pazienti. Il Centro di Siena, all’interno di questa rete, svolge un ruolo di riferimento per molte patologie respiratorie rare e per lo sviluppo della ricerca clinica».

I nuovi studi clinici che saranno attivati nelle prossime settimane rappresentano dunque un ulteriore passo avanti nella presa in carico dei pazienti con malattie respiratorie rare. Aou Senese e Università di Siena hanno creato una partnership per la gestione delle sperimentazioni cliniche in tutti gli ambiti. Per conoscere gli studi disponibili in ambito respiratorio e verificare l’eventuale possibilità di partecipazione è possibile rivolgersi al Centro di riferimento, secondo i riferimenti disponibili su www.ao-siena.toscana.it/dipartimenti/dipartimento-scienze-mediche/malattie-dellapparato-respiratorio/