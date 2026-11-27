Bellissimo gesto di solidarietà da parte delle donne della Contrada della Torre che si sono rese protagoniste di una serie di donazioni a varie unità operative del Dipartimento della Donna e dei Bambini. In particolare sono stati donati dei kit nascita alle UOC Ginecologia e Ostetricia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

I kit sono formati da cappellini, scarpine, copertine, golfini e i polpetti (questi ultimi sono strumenti importantissimi per sviluppo della tattilità dei neonati ricoverati in TIN). Tutti gli oggetti sono stati realizzati a mano all’uncinetto da parte delle donne di Salicotto. Allo stesso modo sono state donate alla UOC Chirurgia oncologica della Mammella delle borse porta-drenaggio da destinare alle pazienti operate al seno.

Ad accogliere la delegazione della Torre c’erano numerosi professionisti e professioniste del Dipartimento della Donna e dei Bambini che, a nome collettivo, hanno espresso il loro ringraziamento per il bellissimo gesto di generosità.