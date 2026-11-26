Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, giovedì 26 novembre, ha approvato il riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a, del decreto legislativo numero 267 del 2000. L’atto, presentato dall’assessore al bilancio, Riccardo Pagni, ha ricevuto diciassette voti favorevoli e sei contrari dei ventritrè consiglieri presenti.

La delibera riguarda due sentenze esecutive, rispettivamente del Giudice di Pace di Siena e del Giudice di Pace di Roma, per un importo complessivo pari a 2.568,32 euro. Le somme, rispettivamente di 344,08 euro e 2.224,24 euro, sono relative a procedimenti che hanno interessato il Comune e per i quali l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese di giudizio. Nel secondo caso, trattandosi di una condanna in solido con altri tre enti, il Comune di Siena provvederà al pagamento dell’intero importo, procedendo successivamente al recupero delle quote di competenza degli altri soggetti coinvolti.

Nel bilancio di previsione 2026-2028 sussistono le necessarie disponibilità per la copertura degli oneri relativi ai debiti oggetto della delibera.