Mercoledì 25 novembre la Deputazione Amministratrice ha deliberato all’unanimità l’adesione della Fondazione Mps all’OPAS lanciata da Intesa Sanpaolo, avviando l’iter autorizzativo presso l’Autorità di Vigilanza (MEF).

La decisione è stata presa anche alla luce della delibera di indirizzo, approvata all’unanimità dalla Deputazione Generale, sempre in data di ieri.

Considerando il particolare momento, la Fondazione Mps, in quanto rappresentante delle istanze del territorio, si impegna a tutelare il valore secolare dell’attività della Banca Monte dei Paschi di Siena, cercando di evitare che si disgreghi e si disperda nelle dinamiche di consolidamento del sistema bancario.

A questo fine, viene auspicata la creazione di una piattaforma condivisa con le istituzioni territoriali e gli altri enti designanti, avviando un’opportuna interlocuzione con Intesa Sanpaolo e Unipol, affinché siano tutelati gli interessi economici, occupazionali, culturali e sociali del territorio, anche mediante interventi strutturali che supportino una visione di sviluppo da parte dei soggetti finanziari interessati.