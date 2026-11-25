La conclusione del collocamento di una nuova emissione obbligazionaria per 750 milioni di euro, annunciata da Banca Monte dei Paschi di Siena, ha evaso solo un terzo, o poco più, della domanda degli investitori, da cui era arrivata una richiesta per oltre 2 miliardi di euro di titoli (2,7 volte l’offerta). Si tratta di un bond di tipo senior preferred a tasso fisso, con cedola annua del 4% (67 punti base sopra il mid-swap), durata 3 anni (scadenza dicembre 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni.

Una possibile spiegazione è che a pesare sia l’Opas di Intesa: chi compra debito Mps potrebbe aspettarsi, se l’offerta riesce, il sostegno di una banca più grande alle spalle dell’emittente. Fitch ha messo i rating di Mps in osservazione positiva il 15 giugno, una settimana dopo l’annuncio dell’offerta di Intesa, e Morningstar Dbrs ha fatto lo stesso il 13 novembre: se l’operazione si perfeziona, i rating potrebbero allinearsi a quelli di Intesa.

Nella stessa giornata in cui Mps ha collocato l’obbligazione, c’è stato l’avvio dell’offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo sulla totalità delle azioni Mps, per un controvalore di 31,4 miliardi di euro. Il periodo di adesione va fino al 22 gennaio 2027. Intesa punta a superare il 90% del capitale per arrivare al delisting, ma può rinunciare alla soglia minima del 66,67% se raccoglie almeno il 50% più un’azione.

Sul fronte giudiziario restano ancora aperte le indagini della Procura di Milano sull’offerta con cui Mps ha preso il controllo di Mediobanca nel 2025. I pm sospettano un “concerto” nascosto, dal 2019, cioè un accordo non dichiarato al mercato. Secondo la Procura, gli indagati Caltagirone, Milleri (presidente di Delfin) e Lovaglio, iscritti nel registro da giugno 2025, con ipotesi di aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, avrebbero concordato l’offerta da 13,5 miliardi con cui Mps ha conquistato Mediobanca. Gli indagati negano gli addebiti.

Se l’ipotesi accusatoria venisse provata, le conseguenze più probabili sarebbero sanzioni e richieste di risarcimento da parte degli altri soci di Mediobanca, che potrebbero ritenersi danneggiati da un’offerta meno generosa di un’opa obbligatoria. Secondo la ricostruzione dei pm, infatti, il superamento congiunto del 25% di Mediobanca avrebbe imposto un’offerta su tutte le azioni. Un’opa imposta dalla Consob anche su Generali resta invece un’ipotesi teorica, perché fonti giudiziarie hanno precisato che l’indagine non riguarda quella partecipazione. Non risultano, al momento, effetti diretti sull’offerta di Intesa.

Un esito giudiziario prima del 22 gennaio 2027 appare comunque poco probabile: dopo le notizie del febbraio 2026, che parlavano di tempi lunghi, non risultano segnali di chiusura imminente. A dicembre 2025, inoltre, fonti giudiziarie avevano escluso il congelamento delle quote di Delfin e Caltagirone. Delfin si è impegnata ad aderire all’Opas con il 17,6% e Caltagirone è considerato tra i probabili aderenti.

Fabrizio Camastra