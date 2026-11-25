Un piano di recupero nell’area di via San Sebastiano, l’aggiornamento del piano delle opere pubbliche, alcune variazioni al bilancio 2026 e un accordo transattivo relativo a un esproprio. Sono stati questi alcuni dei temi al centro del consiglio comunale di Rapolano Terme che si è riunito ieri, lunedì 23 novembre.

Il piano di recupero in via San Sebastiano, con contestuale variante al Piano operativo, è relativo a un’area privata attualmente classificata come residenziale dove è prevista la possibilità di recuperare l’edificio esistente a fini commerciali e realizzare una media struttura di vendita. L’intervento è subordinato all’adeguamento della viabilità e alla riqualificazione dell’attuale parcheggio pubblico situato davanti alla proprietà, che sarà messo a disposizione dell’area commerciale attraverso una specifica convenzione con l’amministrazione comunale. Il consiglio comunale ha affrontato il tema attraverso due distinti provvedimenti, uno dei quali relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica da cui il piano di recupero è stato escluso sulla base delle prescrizioni e dei pareri degli enti competenti.

Sul fronte delle opere pubbliche è stata corretta anche la previsione finanziaria relativa al nuovo chiosco del “Piazzone”. Il quadro economico complessivo dell’intervento è stato aggiornato a 250mila euro, di cui 191.400 euro rappresentano l’importo del finanziamento che l’amministrazione intende recuperare attraverso risorse esterne per integrare i fondi propri.

La seduta ha poi esaminato due variazioni al bilancio 2026. La prima, pari complessivamente a circa 70.500 euro, è destinata principalmente alla copertura degli arretrati dovuti ai dipendenti comunali a seguito del rinnovo contrattuale e all’aumento dei costi energetici dell’illuminazione pubblica. Sul fronte delle entrate sono stati registrati circa 35mila euro in più rispetto alle previsioni per oneri di urbanizzazione. La seconda variazione, pari a circa 26.700 euro, andrà a finanziare i maggiori costi dell’energia elettrica per edifici pubblici, scuole, sedi comunali e cimiteri, oltre agli stanziamenti collegati a un debito fuori bilancio. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza anche un accordo transattivo relativo all’esproprio di un terreno avvenuto nel 2013 per la realizzazione di un’opera pubblica, per un valore di 40mila euro.