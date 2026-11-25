Conto alla rovescia per Praesepium. Il più grande evento rievocativo dedicato alla Natività andrà in scena a Casole d’Elsa che cambierà completamente volto per trasformarsi nella Betlemme dell’anno zero e far vivere un’esperienza immersiva indietro nei secoli tra ambientazioni, vicende e personaggi del presepe, con una contaminazione tra storia, arte, cultura e spiritualità. La prossima edizione di Praesepium, organizzata dall’associazione CasolEventi in sinergia con l’amministrazione comunale, è in programma sabato 26 dicembre, domenica 27 dicembre, venerdì 1 gennaio, sabato 2 gennaio, domenica 3 gennaio e mercoledì 6 gennaio, tra le 15.00 e le 18.30, facendo affidamento sul contributo di oltre trecento rievocatori in abiti storici che animeranno le diverse scene teatralizzate tra i vicoli e le piazze del borgo valdelsano.

A Casole d’Elsa, dunque, fervono i preparativi per dar forma a una rappresentazione che richiede lunghe settimane di lavoro con il coinvolgimento di un’intera comunità. La ricostruzione degli ambienti, la cura delle scenografie e la preparazione dei costumi cancelleranno ogni elemento di modernità e diventeranno espressione di un impegno collettivo che è finalizzato a restituire la massima autenticità alla Natività. Il percorso sarà sviluppato su quasi due chilometri tra l’arena dei gladiatori, il castello di Erode, il lebbrosario, le botteghe artigiane, l’accampamento romano, la piazza del mercato e l’allevamento con animali da fattoria, con oltre venti soste teatralizzate che accompagneranno il pubblico fino alla capanna della Sacra Famiglia. L’allestimento immersivo farà affidamento su luci di candele, profumi di spezie e musiche, con un particolare colpo d’occhio che sarà offerto nell’ultima giornata dalla sfilata di tutti i rievocatori con la presenza anche dei cammelli che porteranno i Magi nel cuore di Casole d’Elsa. «Praesepium – commenta il sindaco Andrea Pieragnoli, – è una manifestazione che trova la propria linfa nel coinvolgimento di un’intera comunità, capace di ritrovarsi intorno alle proprie tradizioni e di mettere a disposizione energie, competenze e passione per realizzare qualcosa di straordinario. Il contributo dell’associazione CasolEventi e di centinaia di persone, dai volontari ai figuranti, è ciò che rende possibile questa manifestazione e che le conferisce un valore speciale, oltre alla capacità di trasmettere emozioni e significati autentici legati al Natale».

Accanto al valore della rievocazione, Praesepium tornerà a essere anche un’importante opportunità per promuovere e valorizzare le bellezze di Casole d’Elsa, con visitatori da tutta Italia e dall’estero che potranno scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del borgo. L’ingresso alla rievocazione, in quest’ottica, permetterà di visitare a un prezzo promozionale il Museo Civico Archeologico della Collegiata che custodisce una ricca collezione di reperti etruschi e opere d’arte senesi dal Medioevo al Seicento. La manifestazione, già insignita del riconoscimento di “Miglior presepe vivente d’Italia”, diventerà così un’occasione per far conoscere un territorio ricco di storia e identità, mettendo in relazione tradizioni, cultura, accoglienza e turismo. «L’arrivo di migliaia di visitatori – aggiunge il sindaco Pieragnoli, – offre una vetrina di promozione turistica unica per Casole d’Elsa che, nei sei giorni dell’evento, mostrerà il suo lato migliore in termini di accoglienza, vivibilità e ospitalità. Chi arriva per Praesepium non assiste solo alla rievocazione ma può fermarsi a vivere il paese, scoprirne gli angoli più suggestivi, visitare il Museo Civico Archeologico e conoscere le nostre eccellenze, generando nuove opportunità per il turismo, il commercio e le attività locali».