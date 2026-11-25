Un patrimonio verde che anno dopo anno continua a crescere grazie a interventi di piantumazione e valorizzazione degli spazi pubblici, che dal 2022 al 2026 il Comune di Sarteano ha realizzato. In cinque anni il Comune ha messo a dimora 192 nuovi alberi di alto fusto, che si aggiungono ai 63 già presenti al 1° gennaio 2022, portando il totale delle alberature censite a 255, a questi si affiancano 2.050 arbusti, tra siepi e piante da fiore, distribuiti in diverse aree del territorio comunale. Una progettualità che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale alla cura del verde e alla sostenibilità ambientale. Le nuove alberature, oltre a contribuire alla valorizzazione paesaggistica di strade, parchi e aree pubbliche, rappresentano un investimento sul futuro, con benefici destinati a crescere insieme allo sviluppo delle piante.

Secondo i parametri medi di assorbimento della CO₂ elaborati per le specie arboree diffuse in Italia, un albero può assorbire indicativamente tra 5 e 15 chilogrammi di anidride carbonica all’anno, nell’ambito di un modello di riferimento su un arco temporale di vent’anni. Applicando tale parametro ai 192 nuovi alberi messi a dimora a Sarteano, è possibile stimare un potenziale assorbimento annuo compreso tra circa 1 e 3 tonnellate di CO₂. Si tratta di una stima orientativa, che varia in funzione della specie, dell’età, delle dimensioni e dello stato di crescita delle piante.

Accanto agli alberi di alto fusto, il Comune ha poi incrementato anche la presenza di arbusti. Si tratta di piante utilizzate per la realizzazione di siepi e per la decorazione degli spazi pubblici attraverso fioriture stagionali; tra le specie da siepe figurano ligustro, viburno e fillirea, mentre tra le piante da fiore sono presenti cisto, abelia, gaura e salvie ornamentali.

“Il costante incremento del patrimonio verde realizzato negli ultimi anni testimonia l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso la tutela dell’ambiente e la sostenibilità. Le piante rappresentano un investimento sul futuro delle prossime generazioni: senza gli alberi non esisterebbe la vita così come la conosciamo e siamo convinti che anche una piccola realtà come la nostra possa contribuire concretamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, sempre più evidenti.

La messa a dimora di alberi e piante, grandi e piccole, non è soltanto un gesto di attenzione ambientale, ma anche uno strumento di valorizzazione del territorio. Il nostro obiettivo è costruire un paese sempre più verde, curato e accogliente, nel quale i residenti possano vivere bene e che sia al tempo stesso attrattivo per chi viene a visitarlo.

In questa direzione si inseriscono anche gli interventi per favorire comportamenti sostenibili, come l’installazione delle due casine dell’acqua, il progetto Sarteano Active, che punta alla riscoperta e alla valorizzazione dei sentieri e delle bellezze naturalistiche del territorio, e i lavori che si stanno concludendo proprio in questi giorni per la sistemazione del parcheggio della Campanella e dell’area camper.

Sono azioni diverse, ma unite da una visione comune: migliorare la qualità della vita, rendere il territorio più fruibile e accogliente e contribuire, attraverso scelte concrete, alla riduzione delle emissioni di CO₂. Vogliamo che Sarteano sia sempre più un paese sostenibile, bello da vivere per i suoi cittadini e capace di accogliere al meglio i visitatori, nel rispetto e nella valorizzazione del proprio patrimonio ambientale” – ha dichiarato Paolo Bucelli assessore all’ambiente e all’efficientamento ambientale.

Il programma di incremento del patrimonio verde ha interessato progressivamente diverse aree del territorio comunale, da Parco Rabizzi a Via del Turismo, Viale del Saracino con una decina di cipressi, Via Sant’Andrea e Parco Civeli. E poi ancora Via Sant’Andrea, Via del Turismo una cinquantina in tutto di esemplari di arbusti vari. Nell’anno 2024/2025 è stata la volta di Via Ombrone e infine nell’anno 2025/2026 nell’area camper hanno trovato dimora 30 alberi tra carpini, aceri e cipressi, mentre nel parcheggio della Campanella 70 tra aceri e lecci e 800 esemplari di arbusti.

Un insieme di interventi che contribuisce a rendere Sarteano sempre più verde e curata, rafforzando il valore ambientale e paesaggistico del territorio e migliorando la vivibilità degli spazi condivisi. Questi interventi rappresentano un’azione concreta di attenzione al territorio, con l’obiettivo di continuare a investire nella qualità ambientale e nel benessere della comunità.