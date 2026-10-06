Sarteano celebra i 50 anni della RSA comunale

Cinquant’anni di storia dell’assistenza agli anziani a Sarteano saranno celebrati venerdì 9 ottobre con una giornata promossa dal Comune per ricordare l’anniversario della struttura oggi sede della RSA comunale. Un percorso che prende avvio nel 1976, quando l’edificio, nato negli anni Sessanta come albergo, venne trasformato in struttura per anziani dell’Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ONPI), destinata ad accogliere persone anziane provenienti da diverse parti d’Italia per cure termali e soggiorni climatici.

La storia della struttura si è intrecciata negli anni con l’evoluzione delle competenze istituzionali e del sistema dei servizi sociali e sanitari. Dal 1° aprile 1979, in seguito allo scioglimento degli Enti nazionali come l’ONPI, la struttura per anziani autosufficienti passò prima tra le competenze della Regione e successivamente del Comune di Sarteano, mantenendo l’accoglienza degli anziani già ospitati dall’ONPI e di persone inviate da case di riposo della Regione. In quella fase il Comune assorbì inoltre nella propria pianta organica il personale precedentemente dipendente dall’ONPI.

A partire dai primi anni Ottanta venne avviata la collaborazione con la USL, anche in risposta alla carenza di posti letto per persone non autosufficienti nella zona e alla crescente domanda di accoglienza in strutture idonee. Nel 1990 Comune e USL sottoscrissero il primo protocollo d’intesa per la gestione socio-sanitaria della struttura, individuando 30 posti destinati a persone non autosufficienti residenti nella zona. Da allora la struttura ha progressivamente consolidato il proprio ruolo all’interno della rete territoriale dei servizi alla persona, arrivando all’attuale configurazione di RSA comunale.

«Quello del Comune di Sarteano e della nostra amministrazione è un caso unico in Toscana. Sarteano è l’unica realtà regionale di RSA gestita direttamente dal Comune. Una scelta politica forte, contro corrente e che ogni giorno sosteniamo con convinzione e con le risorse da bilancio della nostra comunità, certi che le fasce più fragili della popolazione abbiano bisogno del massimo dell’attenzione. Sarà una festa, con tanto di Filarmonica, dedicata ai nostri ospiti nel giorno del cinquantesimo compleanno della nostra Casa di Riposo Comunale», dichiara il Sindaco Francesco Landi.

La giornata di venerdì 9 ottobre sarà innanzitutto dedicata agli ospiti della struttura. Alle ore 16:00, presso la RSA comunale, la Filarmonica di Sarteano si esibirà per gli anziani, dando avvio alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario. Un momento pensato per festeggiare insieme agli ospiti una ricorrenza che riguarda non soltanto la storia amministrativa della struttura, ma anche quella di generazioni di persone che negli ultimi cinquant’anni hanno trovato qui accoglienza, assistenza e relazioni.

Alle ore 17:00, nella Sala Mostre Comunale, si terrà l’incontro “50 anni di Assistenza residenziale agli anziani”, dedicato alla ricostruzione della storia della struttura e all’evoluzione dei servizi rivolti alla popolazione anziana. Interverranno il Sindaco Landi, la direttrice dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Sud Est Patrizia Castellucci, la direttrice della Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Simonetta Feri e il professor Luca Fazzi, ordinario di Sociologia all’Università di Trento. L’incontro sarà moderato dalla direttrice della RSA comunale, Francesca Mazzetti.

Il confronto permetterà di ripercorrere le principali trasformazioni che hanno interessato la struttura e, più in generale, il sistema dell’assistenza residenziale agli anziani: dalla nascita dell’ONPI alla gestione comunale, fino alla progressiva integrazione tra servizi sociali e sanitari e all’attuale organizzazione della RSA. Una storia che consente anche di leggere l’evoluzione dei bisogni della popolazione anziana e delle risposte costruite nel tempo dalle istituzioni e dai servizi territoriali.

La giornata si concluderà alle ore 18:00, sempre nella Sala Mostre Comunale, con l’inaugurazione di “ArtONPI”, la mostra dedicata alle opere realizzate dagli ospiti della RSA comunale. L’esposizione rappresenta un ulteriore momento di valorizzazione delle persone che oggi vivono nella struttura e delle loro capacità creative, inserendo il loro contributo all’interno delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario.