Amiata Music, il Trio Concept e Hélène Clément al Forum Bertarelli

Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 19:00, il Forum Fondazione Bertarelli ospiterà l’ultimo appuntamento della stagione inaugurale di Amiata Music. Protagonista della serata sarà il Trio Concept — formato da Lorenzo Nguyen (pianoforte), Edoardo Grieco (violino) e Francesco Massimino (violoncello) —, affiancato per l’occasione dalla celebre violista Hélène Clément.

Il concerto rappresenta il culmine di una residenza di sviluppo creativo di cinque giorni che il Trio Concept, tra i più promettenti ensemble da camera del panorama europeo e primo gruppo italiano selezionato come artista YCAT (Young Classical Artists Trust) a Londra, ha intrapreso negli spazi del Forum Fondazione Bertarelli. Durante la residenza, sotto la guida di Hélène Clément, l’ensemble ha esplorato e perfezionato la forma del quartetto con pianoforte, sfruttando l’acustica d’eccellenza del Forum firmato dall’architetto Edoardo Milesi.

“Tra le diverse formazioni cameristiche, il quartetto con pianoforte si distingue ai nostri occhi per una caratteristica particolare: la versatilità. Una qualità connaturata alla sua stessa costituzione – spiegano gli interpreti – quattro solisti possono incontrarsi per formare un quartetto; un trio con pianoforte può accogliere una viola; oppure un trio d’archi può unirsi a un pianista. In ciascuno di questi casi, la formazione permette di creare equilibri sonori sempre diversi”. Il programma guidato dal Trio Concept e da Hélène Clément unisce infatti tre mondi espressivi lontani, legati dal filo conduttore della flessibilità cameristica.

Il quartetto con pianoforte può giocare su numerose polarità: i tre archi possono contrapporsi al pianoforte, oppure dialogare individualmente con esso; possono nascere equilibri e contrasti interni agli archi, così come momenti in cui i quattro strumenti confluiscono in una sonorità quasi orchestrale. È forse anche questa flessibilità ad aver favorito la nascita di un repertorio relativamente circoscritto ma straordinariamente ricco, nel quale alcuni compositori hanno trovato un terreno particolarmente fertile per esprimere la propria estetica.

Il concerto è parte di un più ampio percorso di crescita artistica, che offre ai musicisti emergenti il tempo, lo spazio e la guida esperta necessari per sperimentare, perfezionare il proprio lavoro e farlo conoscere a un nuovo pubblico. Questo è un elemento assolutamente centrale nella missione di Amiata Music Festival: oltre a promuovere la residenza artistica con il Trio Concept, il programma di quest’anno ha proposto anche una serie di masterclass con la star lirica internazionale Joyce DiDonato e il trio d’archi Time For Three, durante le quali giovani cantanti sono stati invitati a sviluppare le proprie capacità espressive e di improvvisazione presso il Forum Fondazione Bertarelli. Sono inoltre previste riduzioni sui biglietti per i giovani spettatori sotto i 25 anni.

Programma del concerto

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Quartetto con pianoforte n. 2 in mi bemolle maggiore, K. 493

Un’opera dove la dimensione dialogica e la conversazione tra strumenti si sviluppano con eccezionale naturalezza e limpidezza, incarnando la luce della ragione dell’ideale illuministico.

Nicola Campogrande (b. 1969) – Urban Gardens (2012)

Un’immersione nella contemporaneità urbana, in cui i suoni s’intrecciano con il contesto odierno muovendosi fluidamente tra linguaggi diversi, dal pop al jazz fino alla musica classica.

Johannes Brahms (1833–1897) – Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore, op. 60 «Werther»

Opera drammatica e intensa, frutto di una gestazione durata vent’anni, in cui la tensione emotiva rimane costantemente compressa e febbrile, riflettendo la figura del celebre eroe romantico di Goethe.

I Protagonisti

Fondato a Torino nel 2013, il Trio Concept si è imposto all’attenzione della critica vincendo concorsi internazionali di rilievo, tra cui il Primo Premio allo Schoenfeld International String Competition 2023 e le Audizioni YCAT alla Wigmore Hall. Per la stagione 2025/26 sono stati nominati “ECHO Rising Stars”.

Hélène Clément, violista di fama internazionale e docente alla Haute École de Musique di Ginevra, vanta collaborazioni con i più grandi nomi della musica da camera mondiale (da Mitsuko Uchida a Benjamin Grosvenor) e una lunga carriera con il Doric String Quartet.

Sabato 10 ottobre 2026, ore 19:00

Forum Fondazione Bertarelli, Poggi del Sasso (Grosseto)

Biglietti: Acquistabili online tramite il circuito Vivaticket o dal sito ufficiale di Amiata Music.

Programma completo: www.amiata/music.it