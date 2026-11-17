Due protagonisti del jazz italiano, un pomeriggio in cui l’ascolto musicale si intreccia con il piacere del racconto. Sabato 21 novembre 2026, alle ore 17.30, la Sala Ildebrando di Abbadia Isola, a Monteriggioni, ospiterà “Natura morta con custodia di sax, contrabbasso & voce”, con il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, il contrabbassista Ares Tavolazzi e l’attore e regista Matteo Marsan. Un appuntamento che accosta il concerto al reading, affidando a strumenti e voce il compito di restituire atmosfere, esperienze e vicende umane dell’universo jazzistico.

Cantini e Tavolazzi appartengono a pieno titolo al panorama del jazz italiano e internazionale; due musicisti di riconosciuta caratura, accomunati da una profonda sensibilità interpretativa e dalla capacità di coniugare padronanza tecnica e libertà espressiva. Il loro incontro offrirà al pubblico l’occasione di apprezzare la dimensione più raccolta del dialogo strumentale, nella quale ogni frase musicale prende forma anche attraverso l’ascolto dell’altro. Il sax e il contrabbasso saranno così protagonisti di un confronto fatto di invenzione melodica, ritmo e variazioni timbriche, ma anche di pause e di attese.

Entrambi amici di Monteriggioni, i due artisti ritrovano ad Abbadia Isola un luogo con il quale condividono un rapporto che va oltre la singola esibizione. Un legame particolarmente significativo per Stefano “Cocco” Cantini, che da tre anni dirige qui lo straordinario festival estivo “Ritratti in Jazz”.

Il programma si svilupperà in due momenti distinti e complementari. La prima parte sarà dedicata al concerto in duo, lasciando al sassofono e al contrabbasso lo spazio per costruire un percorso interamente musicale. Nella seconda entrerà in scena la parola, con le letture di Matteo Marsan: il passaggio al reading introdurrà una diversa prospettiva, nella quale il suono potrà suggerire ciò che il testo lascia affiorare e la narrazione orientare l’immaginazione di chi ascolta.

Liberamente ispirati a Natura morta con custodia di sax di Geoff Dyer, i testi accompagneranno il pubblico attraverso le vite, le inquietudini e la poesia dei grandi protagonisti del jazz. Al centro non soltanto la loro dimensione di artisti, ma anche il rapporto fra esperienza personale e creazione musicale: ciò che, dietro un’esecuzione, rimanda a una storia, a un carattere, a un modo di sentire e di stare al mondo.

Alla voce di Marsan sarà affidato il compito di dare corpo a questo itinerario, mettendo in relazione la pagina scritta con la presenza dal vivo dei musicisti. Non un semplice accompagnamento alle letture, dunque, ma un incontro tra linguaggi che conservano la propria autonomia e, proprio per questo, possono illuminarsi a vicenda.

La Sala Ildebrando accoglierà così una proposta rivolta tanto agli appassionati di jazz quanto a chi desidera avvicinarsi a questa musica attraverso le storie dei suoi interpreti. Un pomeriggio nel quale la familiarità di Cantini e Tavolazzi con Monteriggioni si traduce in un’occasione di condivisione culturale, aperta alla curiosità di pubblici diversi.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 0577 304834 e 0577 1794759 (da venerdì a domenica) oppure scrivere (tutti i giorni) a [email protected] o [email protected].