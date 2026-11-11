Il Conservatorio Franci di Siena suona a Pechino con Nantong

Un nuovo appuntamento internazionale per il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena. Nei giorni scorsi gli studenti del Franci e del Dipartimento di Musica dell’Università di Nantong si sono esibiti insieme al National Centre for the Performing Arts di Pechino, alla presenza del direttore Carlomoreno Volpini e del professor Federico Poli, docente di percussioni del Conservatorio senese e componente dell’orchestra. All’evento era presente la Ministra Cristina Carenza, Vice-Capo Missione dell’Ambasciata italiana, in rappresentanza dell’Ambasciatore impegnato ad Hong Kong che con una lettera alla Presidente del Conservatorio Rinaldo Franci, Anna Carli, ha ribadito il valore di questi percorsi congiunti nel campo della formazione e dell’identità musicale italiana.

Il concerto rappresenta infatti un nuovo passo nel percorso di internazionalizzazione del Franci e rafforza la collaborazione con l’Università di Nantong, attiva da oltre dieci anni con il supporto dell’Università per Stranieri di Siena. Un rapporto consolidato dal progetto di Double Degree, avviato nel 2018 e rinnovato nel 2023, che consente agli studenti di alternare periodi di studio tra Cina e Siena e di conseguire un titolo di primo livello riconosciuto in Italia, Cina ed Europa. Nel 2024 sono state conferite le prime lauree congiunte. La partnership tra Siena e Nantong comprende attività didattiche condivise, scambi di docenti e ricerca, visite istituzionali, concerti ed eventi culturali in Italia e in Cina.

“Esibirsi insieme in un luogo così prestigioso – afferma Volpini – è il segno concreto di un rapporto costruito nel tempo e fondato sulla qualità della formazione, sullo scambio tra studenti e docenti e sulla capacità della musica di creare relazioni autentiche. Il Franci crede molto in una dimensione internazionale della didattica: esperienze come questa permettono ai nostri studenti di confrontarsi con realtà diverse, crescere artisticamente e umanamente e rafforzare una collaborazione che guarda al futuro”.