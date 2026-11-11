Cesar-Acqua & Sapone, sindacati riattivano lo stato di agitazione

Cesar spa prova ad uscire dal tavolo istituzionale, sappia che se la vertenza esce dai tavoli torna nelle piazze, Appare chiaro che con l’ultima comunicazione dove l’azienda è tornata a chiedere con insistenza un confronto esclusivamente con le organizzazioni sindacali, escludendo dalla comunicazione le istituzioni locali e regionali che hanno seguito la vertenza e partecipato alla costruzione del percorso di reindustrializzazione. Contestualmente, anticipando l’impossibilità di dare riscontro positivo alle richieste avanzate al tavolo istituzionale e prospettando una procedura di trasferimenti collettivi delle maestranze, che questa è la volontà.

Riteniamo questo approccio inaccettabile. Non si può prima contribuire a costruire una prospettiva di reindustrializzazione e poi, di fronte alle ultime difficoltà, spostare il confronto sulla gestione dei lavoratori, come se il problema fosse semplicemente dove trasferire le persone e non come salvaguardare l’occupazione e il futuro industriale del sito.

Cesar non può decidere unilateralmente che il percorso di reindustrializzazione sia ormai privo di prospettive, né pensare di archiviare una vertenza territoriale attraverso una procedura che rischia di scaricare interamente sulle maestranze le conseguenze delle proprie scelte.

La speranza non può trasformarsi in una nuova beffa. Adrilog Soc Coop. Benefit rispetti gli impegni, Cesar spa si assuma le proprie responsabilità, è così che FILCAMS CGIL Siena, FISASCAT CISL Siena e UILTUCS TOSCANA Area Siena riprendono un percorso che a oltre otto mesi dalla comunicazione di Cesar S.p.A. di voler cessare l’attività del magazzino di Piancastagnaio, mettendo a rischio 56 posti di lavoro, ricordano che la vertenza è ancora aperta e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori continua a essere segnato dall’incertezza.

La mobilitazione delle maestranze, l’iniziativa sindacale e il lavoro delle istituzioni locali e regionali avevano consentito di costruire una prospettiva di reindustrializzazione, individuando in Adrilog Soc. Coop. Benefit il soggetto chiamato da Cesar spa a raccogliere questa sfida, con un progetto che prevedeva l’assorbimento di parte dei lavoratori e una prima garanzia di continuità per 24 mesi.

Una prospettiva nella quale le persone hanno creduto, dopo mesi di sacrifici e battaglie. Oggi, però, le perplessità manifestate da Adrilog nell’ultimo incontro proprio sulla continuità delle attività al termine del biennio rischiano di rimettere tutto in discussione.

Ad Adrilog diciamo chiaramente che la speranza non è una merce di scambio e gli impegni si onorano. Le criticità industriali e commerciali, se esistono, devono essere affrontate con trasparenza e responsabilità, senza scaricare nuovamente sulle lavoratrici e sui lavoratori il peso delle incertezze. Non si può prospettare un futuro alle persone e poi ridimensionarne le garanzie.

A Cesar ricordiamo che la responsabilità originaria di questa situazione è tutta nella scelta aziendale di chiudere Piancastagnaio, una decisione assunta nell’ambito delle proprie strategie industriali e non per una condizione di crisi che rendesse inevitabile la cessazione dell’attività, in un contesto di crescita del gruppo, così come FILCAMS CGIL Siena, FISASCAT CISL Siena e UILTUCS TOSCANA Area Siena abbiamo contestato fin da subito.

La sola ipotesi del tentativo di reindustrializzazione non può diventare una liberatoria per Cesar, né un’occasione per sottrarsi alle responsabilità verso le maestranze rimaste nel proprio perimetro. Per questo, insieme alle istituzioni, riteniamo indispensabile necessario che Cesar mantenga un ruolo e precise responsabilità nel percorso di transizione, garantendo anche una gestione trasparente dell’eventuale fase successiva ai 24 mesi, eventualmente anche con un affitto del ramo d’Azienda, proprio e affinché siano tutelati tutti i lavoratori, compresi quelli che hanno accettato la sfida della reindustrializzazione, evitando che possano subire un trattamento peggiorativo rispetto ai colleghi che saranno già usciti dalla vertenza.

Per FILCAMS CGIL Siena, FISASCAT CISL Siena e UILTUCS TOSCANA Area Siena, la sola ipotesi di reindustrializzazione o anche il ripensamento della stessa, non saranno mai strumenti per aggirare diritti e tutele, Ogni tentativo di eludere, attraverso interpretazioni normative o operazioni contrattuali, le responsabilità e le garanzie previste dalla legge, dagli accordi e dagli impegni presi, sarà contrastato con ogni strumento a disposizione, nelle sedi sindacali, istituzionali e giudiziarie, oltre che attraverso una forte e costante iniziativa pubblica

C’è poi una questione di coerenza che riguarda direttamente il marchio Acqua & Sapone: le campagne di comunicazione dell’azienda richiamano spesso i valori della solidarietà, dell’attenzione al sociale e della responsabilità verso le persone. Valori che devono trovare riscontro anche nelle scelte industriali e nel rispetto di chi, con il proprio lavoro, ha contribuito alla crescita dell’azienda. La responsabilità sociale non può fermarsi davanti ai cancelli di un magazzino.

Alle istituzioni locali e regionali, che ringraziamo per quanto fatto fino ad oggi, chiediamo di mantenere alta l’attenzione e di continuare a esercitare il proprio ruolo di garanzia affinché gli impegni assunti si traducano in certezze concrete.

Per quanto sopra, a otto mesi dall’inizio della vertenza servono risposte e garanzie, per questo le azioni di sciopero riprenderanno con maggiore intensità e con iniziative visibili per riportare la vertenza direttamente in mezzo alla comunità e rendere partecipe il territorio di una situazione che riguarda il futuro occupazionale dell’intera Amiata.

Adrilog Soc. Coop. Benefit rispetti gli impegni. Cesar spa si ricordi e si assuma le proprie responsabilità.

Il futuro delle persone non è negoziabile.