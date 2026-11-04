Siena, la comunicazione europea in Aula Magna con Alessandro Giordani

L’evoluzione della comunicazione pubblica nell’Unione Europea, la gestione delle crisi geopolitiche e il futuro dell’integrazione comunitaria saranno i temi al centro del convegno “La comunicazione europea. Strategie di informazione e politiche comunitarie”, in programma mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del palazzo del Rettorato dell’Università di Siena.

L’incontro vedrà come relatore Alessandro Giordani funzionario della Commissione Europea e attualmente Capo Unità della sezione Country Strategy presso la Direzione generale della Comunicazione (DG COMM). I lavori saranno introdotti dal professor Massimiliano Montini, delegato del Rettore alla Cittadinanza europea.

L’evento si svolge nell’ambito di “Back to University”, l’iniziativa rivolta a studenti e cittadini che porta alti dirigenti e funzionari comunitari negli atenei per condividere la propria esperienza professionale sul campo e avvicinare i giovani alle dinamiche dell’Unione Europea.

L’iniziativa è promossa dal Centro Europe Direct Siena dell’Ateneo senese.

L’intervento proporrà un’ampia panoramica sull’evoluzione della comunicazione pubblica europea, illustrando il passaggio da un modello puramente istituzionale a una strategia fondata sull’ascolto e sull’ingaggio attivo per garantire trasparenza e vicinanza ai cittadini. Il dibattito toccherà nodi cruciali dell’attualità geopolitica e comunicativa. Fra i temi trattati: la comunicazione di crisi e geopolitica con la gestione del dibattito pubblico su temi complessi come il riarmo e la difesa comune europea; le dinamiche democratiche con l’analisi dei meccanismi comunicativi correlati alle elezioni europee; il futuro dell’Unione e le prospettive strategiche dell’Europa di domani; le reti territoriali con il ruolo strategico della rete Europe Direct per connettere le istituzioni centrali alle comunità locali.

Alessandro Giordani vanta una ventennale esperienza all’interno delle istituzioni europee e nazionali. È Capo Unità della sezione Country Strategy della Direzione generale della Comunicazione (DG COMM) della Commissione Europea; ed è stato in precedenza Vice Direttore e Capo Unità Reti negli Stati membri sempre presso la DG COMM a Bruxelles. Dal 2017 ad oggi è Capo Unità responsabile delle reti di comunicazione e informazione nei Paesi membri; ed è stato dal 2007 al 2012 Consigliere Diplomatico per gli affari europei distaccato a Roma presso l’Ufficio Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L’incontro è aperto a studenti, docenti, personale e a tutta la cittadinanza.

È possibile seguire l’evento anche da remoto, le iscrizioni sono aperte: https://forms.gle/vfkcUFK9tm4H3oP79 .

Informazioni e aggiornamenti sono pubblicati sul sito di Ateneo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/la-comunicazione-europea .