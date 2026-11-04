Siena, corso gratuito per Tecnico di allestimento vetrine

Una vetrina capace di catturare l’attenzione, un prodotto raccontato nel modo giusto, uno spazio commerciale che diventa un’esperienza per il cliente. Dietro questi elementi c’è molto più di quanto si possa immaginare: creatività, strategia, comunicazione e competenze digitali. Per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative, arriva a Siena una proposta formativa che apre il mondo del commercio tradizionale alle nuove frontiere della vendita digitale.

Cescot Siena, agenzia formativa di Confesercenti, apre le iscrizioni al corso per “Tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display”, realizzato nell’ambito del progetto “Eccellenze in Vetrina: strategie di vendita diretta e online per le produzioni tipiche”, il corso è interamente gratuito, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Uno degli aspetti più interessanti del percorso è la sua forte componente pratica. Delle 600 ore complessive, ben 240 saranno dedicate allo stage presso aziende del settore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche reali del mondo del lavoro e mettere in pratica le competenze acquisite.

Il corso è rivolto a 15 persone disoccupate o inattive, in possesso di un diploma di scuola superiore, di una qualificazione professionale di livello 3 EQF oppure di almeno tre anni di esperienza lavorativa documentata nell’ambito professionale di riferimento. Le attività si svolgeranno presso la sede Cescot Siena, in Strada Statale 73 Levante 10, nel periodo compreso tra novembre 2026 e giugno 2027. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la qualifica professionale di Tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 13.00 di venerdì 20 novembre 2026, per conoscere tutti i dettagli, verificare i requisiti di accesso e ricevere assistenza nella presentazione della domanda, è possibile rivolgersi rivolgersi ai numeri 0577 252234-64, o sul sito e social di Cescot Siena.