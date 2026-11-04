Montepulciano, corso gratuito per ristoratori: arriva G.U.S.T.O.

Nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per organizzare e rendere profittevole un ristorante il nuovo corso formativo che il Comune di Montepulciano, a inizio 2027, offrirà gratuitamente ai gestori delle attività ristorative, al fine di accrescere la qualità dei servizi proposti.

Il percorso “G.U.S.T.O. – Gestione, Utili, Strategie, Territorio, Organizzazione”, organizzato in collaborazione con CNA Siena e la sua agenzia formativa Eurobic, sarà presentato giovedì 12 novembre 2026, alle ore 9:45 presso la Sala Bozzini del Palazzo del Capitano (Piazza Grande, 7). In apertura interverranno il Sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, l’Assessore alle Attività Produttive Alberto Millacci e il Direttore Eurobic Toscana Sud – Cna Siena Andrea Bocci, mentre spetterà alla formatrice Cinzia Spatafora, Hospitality Manager, illustrare la struttura del piano formativo, gli argomenti oggetto del corso, le principali competenze che saranno trasmesse ai partecipanti e il calendario degli incontri, programmati nelle prime settimane del 2027. Nella mattinata di presentazione sarà già possibile iscriversi.

«Finanziando interamente un progetto come il percorso “G.U.S.T.O.”, vogliamo incoraggiare gli operatori del settore a perfezionare la qualità complessiva dell’offerta ristorativa di Montepulciano, attraverso l’acquisizione di strumenti e conoscenze che potranno da subito mettere in pratica” sottolinea l’Assessore alle Attività Produttive Alberto Millacci.

È il secondo anno in cui il Comune di Montepulciano investe nella formazione del personale impiegato nell’accoglienza. Dopo il corso “T.R.A.I.L.”, dedicato a tematiche e competenze legate al settore ricettivo, questa seconda edizione propone un focus sulle attività ristorative.

“Il settore della ristorazione contribuisce in modo decisivo alla qualità dell’offerta turistica e all’identità del nostro territorio. Investire sulle competenze degli operatori è una scelta strategica per una destinazione che vuole consolidarsi in un mercato sempre più esigente, ed è coerente con gli obiettivi della certificazione di destinazione sostenibile», è il commento di Michele Angiolini, Sindaco di Montepulciano.

Per info e iscrizioni contattare Eurobic Toscana Sud: mail [email protected], tel. 0577/99501.