UNISI, Career Days: oltre 60 aziende a caccia di talenti

Torna da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre 2026 l’appuntamento dei Career Days dell’Università di Siena, quattro giorni di incontri e colloqui con le imprese in cerca di giovani talenti. La novità dell’edizione di quest’anno è la formula: sono gli eventi ad andare incontro alle studentesse e agli studenti nelle sedi che frequentano quotidianamente, con iniziative dedicate ai diversi ambiti disciplinari. Sono oltre 60 le aziende partecipanti e tutte offrono opportunità concrete di lavoro e di tirocinio.

Studentesse e studenti, laureate e laureati dell’Ateneo potranno sostenere colloqui conoscitivi direttamente con i responsabili delle risorse umane, consegnare il proprio curriculum e informarsi sulle opportunità di inserimento. Gli eventi sono aperti a tutta la comunità studentesca e a chi si è già laureato, che può presentarsi liberamente in tutte le sedi dell’Ateneo.

Dopo gli incontri di preparazione dei giorni precedenti, il programma dei Career Days si aprirà lunedì 12 ottobre (dalle ore 15:30) al Presidio di San Francesco con la presentazione dei dati sull’occupabilità dei laureati e delle laureate dell’Università di Siena a cura di Almalaurea[Office1.1], a seguito della quale Anna Prugnola, presidente di USiena Alumni, converserà con Benedetta Caselli, Vanessa Maestrini, Gian Piero Cervellera e Daniele Tunno sui loro percorsi professionali, in un’occasione di confronto diretto e networking con ex studentesse ed ex studenti dell’Ateneo. L’evento si concluderà con un aperitivo nel Chiostro di San Francesco.

Martedì 13 ottobre (dalle ore 10:00) i Career Days entreranno nel vivo con due appuntamenti in contemporanea.

Il Career Day San Francesco, nella Cripta di San Francesco, sarà dedicato agli ambiti economico-giuridico, politico-sociale e umanistico. Le realtà presenti spaziano da Acquedotto del Fiora, Alleanza Assicurazioni, Azienda Banfi, Banca Cambiano 1884, Banca Centro Toscana-Umbria, Banca Fideuram, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banca TEMA, Bonelli Erede, Borgo San Felice, Castel Monastero, Castiglion del Bosco, Chiantibanca, Deloitte, Ferragamo, Generali Italia, Gruppo BCC Iccrea, Intesa Sanpaolo, Join Business Management Consulting, KPMG, Ludovico Martelli, Ordine dei Commercialisti di Siena, Pramac – PR Industrial, PTS, RCR Cristalleria Italiana, S.A.V.E.T, Sei Toscana, Servizi Aziendali PricewaterhouseCoopers – PWC, Trigano Servizi, Unicoop Firenze, X Combinator.

Il Career Day San Miniato sarà rivolto all’area bioscientifica e farmaceutica, con Akkodis, BENU Farmacia, Centro per l’impiego di Siena (ARTI – Agenzia regionale toscana per l’impiego), DIESSE Diagnostica Senese, JSB Solutions, Lafarmacia, MAASI e Philogen.

Mercoledì 14 ottobre (dalle ore 10:00) seguiranno altri due appuntamenti in contemporanea:

Il Career Day San Niccolò, per l’ambito ingegneristico e tecnologico, vedrà la presenza di Aruba, Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassioli, GSK Vaccines, Ima Life Quantum (ex Pharma Integration), Laika Caravans, Marchesini Group, Metriks AI, Omnia Technologies Group, Overtech Consulting, Procter & Gamble, Progress Rail Signaling, SECO, SVI e Tesar.

Il Career Day Arezzo, per i corsi del Campus del Pionta, proporrà la partecipazione di Alleanza Assicurazioni, Generali[Office2.1] Italia, Goldex, Knowità, K2B (Koinè e Betadue), OpenCom, Oxfam Italia e Progetto 5 Cooperativa Sociale.

Giovedì 15 ottobre i Career Days 2026 si chiuderanno al Rettorato Unisi con una novità: l’International Talents Match, a cura di garagERASMUS. Per la prima volta all’Università di Siena, l’iniziativa di garagERASMUS punterà a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani professioniste e professionisti con un’esperienza di mobilità internazionale. L’evento si rivolge a studenti e neolaureati che hanno vissuto un’esperienza all’estero (Erasmus+, studio o tirocinio, volontariato, progetti internazionali o altre esperienze interculturali) e offre colloqui individuali one-to-one con i recruiter delle aziende partecipanti, per raccontare il proprio percorso e le proprie aspirazioni. Appuntamento a partire dalle ore 14:30, esclusivamente in presenza. Per partecipare occorre candidarsi tramite il form online, scegliendo le aziende da incontrare e allegando il curriculum. I candidati selezionati riceveranno via mail il programma individuale dei colloqui.

Il programma completo, gli elenchi aggiornati delle aziende partecipanti e le informazioni per partecipare sono disponibili su: orientarsi.unisi.it/lavoro/career-days-2026.

“I Career Days – ha dichiarato il Rettore Roberto Di Pietra – rappresentano un ponte concreto tra il percorso formativo e il mondo del lavoro, con più di 60 aziende e realtà produttive che mettiamo a disposizione delle studentesse e degli studenti, delle laureate e dei laureati Unisi. Quest’anno abbiamo voluto rinnovare in parte la formula dell’iniziativa, spostando gli incontri nelle principali sedi universitarie, a Siena e Arezzo, per facilitare il contatto. L’Università di Siena conferma il suo impegno nell’offrire alla propria comunità studentesca opportunità di sbocchi professionali di qualità, valorizzando i talenti e le competenze costruite nel nostro Ateneo”.

“Abbiamo voluto ripensare i Career Days – ha aggiunto la professoressa Claudia Faleri, Delegata al Placement – per rendere queste occasioni di incontro tra studentesse e studenti, laureate e laureati e mondo del lavoro più accessibili e immediate, portando le aziende direttamente nelle sedi in cui si svolge la vita universitaria. I Career days rappresentano uno degli strumenti più importanti con cui l’Ateneo accompagna studentesse e studenti nella transizione verso il lavoro. La presenza di ben oltre sessanta realtà partecipanti testimonia la fiducia che il sistema produttivo ripone nell’Università di Siena e nella qualità della formazione offerta dall’Ateneo e, al contempo, conferma il consolidamento della rete di relazioni che il Placement Office di Ateneo ha costruito negli anni”.