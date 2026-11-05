Siena, bartending, caffetteria, vino e birra: quattro corsi con Confcommercio

Dalle tecniche di miscelazione alla preparazione dei grandi classici della “cocktail culture”, dalla gestione professionale del banco bar alle competenze della caffetteria, fino alla conoscenza, degustazione e valorizzazione di vino e birra.

Sono questi i principali argomenti del nuovo progetto formativo che S.a.i.ter Agenzia Formativa Confcommercio Siena realizzerà a partire da gennaio 2027, in collaborazione con Filippo Marinelli, istruttore e ispettore federale della Federazione Baristi Italiani e titolare della Marinelli Bartender Academy, scuola specializzata nella formazione professionale per il settore bar e della miscelazione, con sede a Sovicille, in provincia di Siena.

Un’iniziativa articolata in quattro percorsi, per un totale di 84 ore di formazione, pensata per offrire agli operatori del settore bar e ristorazione l’opportunità di sviluppare nuove competenze, perfezionare le proprie tecniche e accrescere la qualità del servizio.

La formazione, del resto, rappresenta infatti un elemento fondamentale per affrontare un settore in continua evoluzione, nel quale preparazione tecnica, conoscenza dei prodotti, organizzazione e attenzione al cliente costituiscono requisiti sempre più importanti. I corsi saranno completamente gratuiti per i dipendenti delle aziende che aderiscono al Fondo For.Te. Anche le imprese che non hanno ancora effettuato l’adesione potranno procedere secondo le modalità previste dal Fondo.

“La collaborazione tra S.a.i.ter Confcommercio Siena e Marinelli Bartender Academy – dichiara Cristina Petri Direttore S.a.i.ter.- intende offrire alle imprese del territorio un’opportunità concreta di aggiornamento e crescita professionale, attraverso una formazione specialistica che affianca alle conoscenze teoriche l’applicazione pratica delle competenze.”

“Un investimento sulle persone e sulla professionalità degli operatori – dichiara Filippo Marinelli – sono elementi fondamentali per contribuire alla crescita qualitativa del settore bar e ristorazione. I quattro percorsi condividono un obiettivo comune: promuovere una cultura del lavoro fondata sulla preparazione tecnica, sulla conoscenza dei prodotti e sulla qualità del servizio.”

Bartender Bronze: le fondamenta della miscelazione professionale

Il primo percorso, della durata di 24 ore, sarà dedicato al Bartender Bronze, un programma formativo progettato per fornire le conoscenze fondamentali della professione e sviluppare le abilità pratiche necessarie per operare dietro un banco bar. Durante le lezioni i partecipanti approfondiranno il ruolo del bartender, la conoscenza e il corretto utilizzo delle attrezzature professionali, l’organizzazione della postazione di lavoro e i principali metodi di preparazione dei cocktail. Particolare attenzione sarà riservata alle tecniche di miscelazione, al free pouring, alla corretta misurazione degli ingredienti, alla scelta dei bicchieri e alla preparazione delle guarnizioni, elementi essenziali per garantire precisione, qualità e cura nella presentazione. Il programma comprenderà inoltre la realizzazione dei grandi classici della miscelazione italiana e internazionale, insieme a un’introduzione alle tendenze contemporanee del settore. Un percorso nel quale la teoria sarà affiancata dalla pratica, con l’obiettivo di sviluppare metodo di lavoro, manualità e maggiore consapevolezza professionale.

Caffetteria: tecnica, qualità e cultura dell’espresso

Il secondo percorso, anch’esso della durata di 24 ore, sarà dedicato alla caffetteria professionale, un settore che richiede competenze specifiche, precisione e una conoscenza approfondita delle materie prime e delle attrezzature. Le lezioni accompagneranno i partecipanti alla scoperta del mondo del caffè, dalle sue origini e caratteristiche fino ai processi di lavorazione, tostatura e trasformazione. Ampio spazio sarà riservato alle tecniche di preparazione dell’espresso, alla regolazione della macinatura, ai parametri di estrazione e all’utilizzo corretto delle macchine professionali. Saranno inoltre approfondite le tecniche di lavorazione e montatura del latte, la preparazione del cappuccino e delle principali bevande di caffetteria, con un’introduzione alla latte art. Il programma comprenderà anche l’organizzazione della postazione, la manutenzione delle attrezzature, le procedure di pulizia e gli aspetti legati alla deontologia professionale. L’obiettivo sarà quello di fornire strumenti concreti per migliorare la qualità e la costanza delle preparazioni, valorizzando una delle espressioni più rappresentative della tradizione italiana del bar.

Birra: dalla produzione alla degustazione consapevole

Alla cultura birraria sarà dedicato un percorso di 12 ore, pensato per approfondire la conoscenza di una bevanda caratterizzata da una grande varietà di stili, tecniche produttive e profili sensoriali. Il programma partirà dalla storia della birra e dalla sua evoluzione attraverso le diverse civiltà, per arrivare all’analisi delle materie prime e delle principali fasi produttive: maltazione, ammostamento, cottura del mosto, fermentazione e processi di affinamento. Attraverso degustazioni guidate, i partecipanti potranno conoscere e confrontare differenti tipologie e stili birrari, dalle Lager alle Blanche, dalle India Pale Ale alle American Pale Ale, fino alle Stout, alle Pilsner e ad alcune produzioni particolari, come le birre trappiste, le Lambic e le birre alla frutta. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi sensoriale, alle corrette modalità di servizio, alla scelta dei bicchieri e alle caratteristiche che distinguono le diverse produzioni. Saranno inoltre affrontati gli aspetti normativi del settore e i principi fondamentali dell’abbinamento tra birra e cibo. Un percorso che consentirà agli operatori della ristorazione di ampliare le proprie conoscenze e valorizzare la proposta birraria attraverso un servizio più consapevole e professionale.

Vino: conoscenza, degustazione e valorizzazione del prodotto

Il quarto percorso, della durata di 24 ore, sarà dedicato al mondo del vino, con un programma che unirà cultura enologica, conoscenze tecniche e degustazione. Le lezioni prenderanno avvio dalla storia della viticoltura e dalle caratteristiche della vite e dell’uva, per approfondire successivamente i principali processi di vinificazione, maturazione, affinamento e conservazione. Saranno analizzate le diverse tipologie di vino, le principali denominazioni e classificazioni italiane, tra cui IGT, DOC e DOCG, e le caratteristiche che influenzano la qualità e l’identità del prodotto. Attraverso degustazioni guidate, i partecipanti potranno confrontare vini bianchi, rosati e rossi, giovani e affinati, approfondendo le differenze legate alle tecniche produttive e alle modalità di conservazione. Una parte del programma sarà dedicata ai vini spumanti e ai principali metodi di produzione, tra cui il Metodo Martinotti e il Metodo Classico, oltre che ai vini dolci, passiti e fortificati, con degustazioni rappresentative delle diverse categorie. Particolare attenzione sarà riservata all’analisi sensoriale del vino, attraverso le fasi dell’esame visivo, olfattivo e gusto-olfattivo, per imparare a riconoscerne le principali caratteristiche. Il percorso affronterà inoltre i principi dell’abbinamento tra vino e cibo, fornendo competenze utili per orientare il cliente e valorizzare la proposta enologica all’interno delle attività di ristorazione.

Sede dei corsi e informazioni

Tutte le attività si svolgeranno presso la Marinelli Bartender Academy, in Via Po 2, località Pian dei Mori, Sovicille (Siena). Per informazioni e prenotazioni è necessario mettersi in contatto con Valentina Bertini, S.a.i.ter Confcommercio Siena, telefonando al numero 0577 248861 o scrivendo all’indirizzo [email protected].