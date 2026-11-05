Colle Sportiva al Viola Park: il modello colligiano al convegno

Il progetto Colle Sportiva protagonista al Rocco B. Commisso Viola Park come esperienza di collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni e realtà sportive del territorio. Nei giorni scorsi il sindaco Piero Pii e l’assessore allo Sport Valerio Peruzzi hanno rappresentato il Comune di Colle di Val d’Elsa al convegno “Sport, modello di vita”, organizzato dal Centro Studi del Lions International. L’incontro ha offerto l’occasione per presentare il percorso avviato con “Colle Sportiva”, raccontare il lavoro svolto nei primi due anni di amministrazione e condividere gli obiettivi futuri del progetto. Al centro del confronto è emersa una visione dello sport che va oltre la pratica agonistica e diventa strumento di crescita personale, inclusione, benessere, educazione e valorizzazione del territorio.

“Colle Sportiva” nasce infatti per mettere in rete il Comune, le associazioni sportive e i gestori degli impianti, rafforzando la collaborazione tra le diverse realtà e promuovendo occasioni capaci di avvicinare allo sport cittadini di ogni età. Un percorso costruito grazie al contributo quotidiano di tecnici, dirigenti, volontari e famiglie, che rappresentano un patrimonio fondamentale per la comunità colligiana.

“Essere stati invitati al Viola Park – dichiara l’assessore allo Sport Valerio Peruzzi – è stato un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo portando avanti insieme alle associazioni della nostra città. Colle Sportiva non è soltanto un insieme di eventi o iniziative, ma una visione che considera lo sport una vera politica di comunità. Significa creare relazioni, promuovere salute e inclusione, educare al rispetto delle regole e offrire soprattutto ai più giovani opportunità di crescita. I risultati raggiunti in questi primi due anni sono nati dalla capacità di fare squadra; adesso vogliamo consolidare questa rete, sostenere le associazioni e rendere lo sport sempre più accessibile e presente nella vita della città”.