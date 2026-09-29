Coppa del Chianti, Torsellini secondo per 35 centesimi

Una manciata di centesimi ha separato Mirko Torsellini da una vittoria che avrebbe avuto il sapore dell’impresa, alla 43ª Coppa del Chianti, cronoscalata tornata protagonista dopo anni di assenza che si è tenuta lo scorso weekend lungo gli otto chilometri della suggestiva Strada Chiantigiana 222, con partenza da Mulino di Quercegrossa per arrivare fino alla Croce Fiorentina a Castellina in Chianti.

Il pilota senese ha realizzato una prestazione di livello, chiudendo al secondo posto tra le vetture Classiche, al volante dell’Osella PA 20/S BMW del padre Fabio Torsellini, anch’esso pilota di cronoscalate.

Il portacolori di Valdelsa Classic Motor Club ha interpretato il tracciato con velocità, precisione e determinazione dove, sotto la bandiera a scacchi, solo trentacinque centesimi di secondo hanno consegnato la vittoria al fiorentino Stefano Peroni su Osella PA20, al termine di una sfida che ha infiammato il pubblico di casa presente sul tracciato.

Un risultato che conferma l’eccezionale momento di forma del pilota di Castelnuovo Berardenga, reduce da una stagione esaltante, conclusa con il terzo posto assoluto nel Campionato Italiano Super Salita al volante della Norma M20 FC preparata dal Faggioli Racing Team, dimostrando di poter essere competitivo ai massimi livelli, indipendentemente dalla vettura portata in gara.

«È stato un weekend molto positivo dove ho trovato subito un ottimo feeling con la vettura fin dalle prove libere – commenta Mirko Torsellini – riuscendo a crescere costantemente su un percorso che affrontavo per la prima volta, molto bello ma davvero impegnativo”.

La Coppa del Chianti va così in archivio con un podio prestigioso e con la consapevolezza di aver recitato ancora una volta il ruolo da protagonista. Gli impegni agonistici per il pilota senese non sono finiti, infatti il prossimo appuntamento sarà la 64ª Alghero – Scala Piccada, gara valida per il Super CIVM, che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2026 in Sardegna dove si potrà già assaporare alcune novità importanti in vista della prossima stagione agonistica.