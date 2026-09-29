Diritto allo studio, riaperto il bando regionale “Libri gratis”

La Regione Toscana ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative a “Libri gratis“, l’iniziativa dedicata alle studentesse e agli studenti per l’anno scolastico 2026/2027 e finalizzata a sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri scolastici e a favorire il diritto allo studio.

La nuova finestra per presentare la richiesta di contributo sarà aperta dalle ore 9 di domani, mercoledì 30 settembre, fino alle ore 18 di giovedì 22 ottobre 2026. La domanda dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente online secondo le modalità indicate nell’avviso regionale. L’iniziativa, finanziata nell’ambito del Programma Regionale Fse+ 2021-2027, è rivolta alle studentesse e agli studenti residenti in Toscana, iscritti per l’anno scolastico 2026/2027 a una scuola secondaria di primo o secondo grado della Toscana o di una regione confinante, di età inferiore ai 24 anni e appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 15.800 euro. L’iscrizione alla classe dichiarata nella domanda sarà verificata dagli uffici regionali durante la fase istruttoria.

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di una dichiarazione Isee valida relativa al nucleo familiare della studentessa o dello studente interessato. Nel caso di domanda presentata da un genitore o tutore per un minorenne, oppure dal tutore di uno studente maggiorenne, il richiedente dovrà inoltre disporre di credenziali Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi e di un Iban italiano intestato o cointestato sul quale ricevere il contributo. Gli stessi requisiti sono richiesti agli studenti maggiorenni che presentano direttamente la domanda per sé.

La Regione Toscana invita gli interessati a leggere attentamente l’avviso e a consultare le Faq disponibili sul portale dedicato. Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi [email protected] e [email protected], oppure contattare il numero verde dell’Ufficio Giovanisì 800 098719, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16. Per eventuali problemi tecnici relativi alla procedura di domanda online è inoltre disponibile il numero 055 4384090, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17.30. È possibile anche richiedere assistenza telefonica o su appuntamento presso uno dei Punti Digitale Facile della rete Toscana. Dopo la chiusura delle domande, dal 28 ottobre al 10 novembre 2026, sarà prevista una finestra per eventuali rettifiche richieste dagli uffici regionali.