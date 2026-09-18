UNISI, 30 posti alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici

Sono aperte fino al 9 ottobre 2026 (ore 14) le iscrizioni per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027.

Possono accedere al bando i laureati nei corsi di laurea specialistica o magistrale in Storia dell’Arte o coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria, Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e DAMS, con testi in argomento storico-artistico o equipollenze estere.

Sono 30 i posti disponibili e sono 2 le borse di studio di 1.500 euro ciascuna per iscritte e iscritti che si collocheranno nelle prime due posizioni della graduatoria di merito del concorso di ammissione.

La Scuola offre una formazione postlaurea di terzo livello negli studi di storia dell’arte, dalla tarda antichità all’età contemporanea. Nell’articolazione del piano di studi gli insegnamenti mirano ad affinare competenze specialistiche e abilità professionali nel settore della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, sia sul fronte della documentazione e della ricerca che su quello della conservazione, della diagnostica, del restauro e della comunicazione, senza trascurare gli aspetti amministrativi, legislativi ed economici della gestione.

È possibile compilare la domanda tramite registrazione sulla Segreteria online del sito dell’Università di Siena, seguendo le istruzioni indicate sulla pagina della Segreteria delle Scuole di Specializzazione.

Il 21 settembre, alle ore 18, si terrà una sessione di orientamento online sulla Scuola e sulle modalità di partecipazione al concorso di ammissione (https://meet.google.com/qmo-tvsp-rdh).

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web della Scuola: www.ssbsa.unisi.it/it