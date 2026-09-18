Provincia di Siena, via libera al cantiere per il nuovo Ponte di Bellavista

Passo decisivo per il ripristino della viabilità sulla Strada Regionale n. 2 “Cassia”. La Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti ha approvato il Decreto con cui si dà il via libera al progetto esecutivo per la ricostruzione del ponte di Bellavista al km 249, nel Comune di Poggibonsi.

L’atto segna il completamento dell’iter tecnico-amministrativo necessario per l’avvio formale del cantiere e l’esecuzione delle opere dell’appalto integrato. Il nuovo ponte sul torrente Staggia sostituirà la precedente struttura. L’infrastruttura si svilupperà su una lunghezza complessiva di circa 160 metri.

Affidamento dei lavori e coperture finanziarie

Con l’approvazione del progetto esecutivo è stata integrata la perizia di variante finalizzata ad adeguare le lavorazioni a sopravvenute prescrizioni tecniche emerse in fase di conferenza dei servizi. L’adeguamento trova integrale copertura finanziaria nel quadro economico complessivo con risorse già stanziate dalla Provincia per la realizzazione dell’opera.

Espropri e pubblica utilità: accordi bonari con i proprietari

Il decreto approva inoltre la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Grazie al lavoro preventivo svolto dagli uffici provinciali, non si renderà necessario ricorrere a decreti di esproprio forzoso: con tutti i proprietari delle aree private interessate sono già stati sottoscritti specifici accordi bonari per la successiva cessione volontaria dei terreni. Considerata l’importanza strategica dell’arteria stradale per l’area della Valdelsa e la necessità di garantire condizioni di massima sicurezza e funzionalità alla viabilità, l’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire il rapido avvio delle attività di cantiere con i lavori che saranno consegnati nei prossimi quindici giorni.