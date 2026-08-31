I Colori del Libro, ultimi appuntamenti a San Quirico d’Orcia

Ultimi tre appuntamenti con Aspettando I Colori del Libro, anticipazione della XVII edizione del festival I Colori del Libro in programma il 12 e 13 settembre (con anteprima l’11) a Bagno Vignoni, iniziativa del Comune di San Quirico d’Orcia – riconosciuta come “Città che legge” dal CEPELL – con il coordinamento di toscanalibri.it e la collaborazione di Librorcia.

Giovedì 3 settembre doppio incontro. Alle 18.30 Filippo Schilacci parlerà del suo saggio “Tarkovskij In Italia. Cinema E Luoghi Di Andrej Tarkovski”(Ortica Editrice), un viaggio in Italia alla ricerca dei luoghi in cui il regista Andrej Tarkovskij visse e in cui girò il film Nostalghia.

A seguire, alle 19.15, Stefano Erasmo Pacini presenterà “L’estate infinita” (Effigi), testo che racconta il sapore di una stagione irripetibile prima che il tempo cambiasse le carte in tavola, mentre Adriano Benocci e Sandro Fracasso parleranno del libro “Culo al caldo” (Effigi), una raccolta di tre storie con protagonisti autisti, meccanici, muratori, netturbini, immigrati, piccoli imprenditori, precari cronici e sognatori irriducibili.

A chiudere la rassegna, venerdì 4 settembre alle 18.30, Dario Pasquali, autore del libro “Notti in Val d’Orcia”(Edizioni Helicon), romanzo ambientato in una Val d’Orcia che durante il giorno offre scorci e panorami fatti di morbidezza e di quiete, mentre di notte accoglie fantasmi, anime inquiete, streghe e folletti dispettosi che vagano con i loro destini e i loro desideri.