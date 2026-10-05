Saturno protagonista del cielo d’autunno: serata di osservazione a Montarrenti

Come ogni secondo e quarto venerdì del mese, la sera del 9 ottobre l’Osservatorio Astronomico Provinciale di Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà aperto al pubblico per un’osservazione del cielo guidata dai volontari dell’Unione Astrofili Senesi. Al centro dell’attenzione sarà il pianeta Saturno col celebre anello, che è all’opposizione proprio in questi giorni e che si mostrerà in tutta la sua bellezza. Sarà inoltre possibile osservare galassie, nebulose, ammassi stellari e tutto ciò che può offrire il cielo autunnale.

L’appuntamento è per le 21.30 all’osservatorio. La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuare su www.astrofilisenesi.org, su Eventbrite o via email a [email protected].

La serata non sarà effettuata in caso di maltempo.