Con l’accensione delle luminarie in tutte le località del territorio comunale, Montalcino dà ufficialmente il via al periodo più magico dell’anno, quello delle feste natalizie, un momento che riunisce la comunità sotto il segno della luce, dando spazio alle atmosfere e alle suggestioni che accompagnano il Natale.

‘Montalcino dal Vivo. Speciale Natale 2026’, il programma degli appuntamenti natalizie, punta a valorizzare, il patrimonio culturale, sociale e associativo del territorio. Musica, teatro, tradizioni, sapori, esperienze e iniziative dedicate a grandi e piccoli accompagneranno cittadini e visitatori per tutto il periodo delle festività. Il programma è promosso dal Comune di Montalcino insieme alla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino, con la collaborazione delle numerose associazioni e realtà locali coinvolte, rinnovando l’impegno condiviso per offrire nuove occasioni di partecipazione e attrattività per il territorio.

Le festività prenderanno ufficialmente il via venerdì 20 novembre, in occasione della seconda giornata di Benvenuto Brunello, con l’accensione delle luminarie natalizie in tutto il territorio comunale. Alle ore 18.30, in Piazza del Popolo, si terrà l’accensione delle luci di Natale, accompagnata da un aperitivo offerto dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. L’evento è organizzato dalla Fondazione del Brunello ETS e dal Comune di Montalcino, per dare il via alle festività e creare un’atmosfera di festa che coinvolgerà la città e le sue frazioni.

Il calendario entrerà nel vivo con tante iniziative per tutte le età e una novità particolarmente attesa: ai Giardini dell’Impero sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati e regalare alla città un’atmosfera ancora più festosa.

Il primo appuntamento con la musica sarà domenica 29 novembre, quando, alle ore 11.30, il Santuario di Maria Santissima del Soccorso ospiterà la Santa Messa in onore di Santa Cecilia, con la partecipazione della banda e del coro. A seguire, la Filarmonica accompagnerà il pubblico in una passeggiata musicale fino a Piazza del Popolo. Martedì 1 dicembre, al Teatro degli Astrusi, alle ore 21.15, è in programma Lu Santo Jullare Francesco, con Ugo Dighero, dal testo di Dario Fo e Franca Rame, con adattamento e regia di Giorgio Gallione. Giovedì 3 dicembre, alle ore 17, la Biblioteca Comunale diventerà un cinema con Biblio… Cine. La biblioteca diventa un cinema, appuntamento dedicato alla proiezione di un film a tema.

Il calendario entrerà nel vivo dal 5 dicembre al 10 gennaio, con tante iniziative per tutte le età e una novità particolarmente attesa: ai Giardini dell’Impero sarà allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e appassionati e regalare alla città un’atmosfera ancora più festosa.

Il momento ufficiale di avvio delle festività sarà sabato 5 dicembre, quando Piazza del Popolo ospiterà, alle ore 18.30, l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dal concerto del Gospel Experience Choir e da un aperitivo offerto dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco Montalcino e dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino. La giornata sarà preceduta, alle ore 16.30, al Teatro degli Astrusi, dal Concerto di Santa Cecilia della Filarmonica ‘G. Puccini’. Il calendario propone numerose occasioni per vivere la città attraverso la musica e lo spettacolo. Martedì 1 dicembre, al Teatro degli Astrusi, è in programma ‘Lu Santo Jullare Francesco’, con Ugo Dighero, dal testo di Dario Fo e Franca Rame, con adattamento e regia di Giorgio Gallione.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il weekend del 12 e 13 dicembre, quando Piazza del Popolo si trasformerà in uno spazio dedicato alle atmosfere e ai sapori delle feste con ‘Festa e Mercato’. Per due giorni infatti dalle ore 10 alle 19.30, il Mercato di Natale dei produttori del Distretto Rurale di Montalcino, laboratori artigiani e animazione natalizia animeranno il centro storico. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino e dalla Pro Loco Montalcino, con la collaborazione dei Quartieri. La musica sarà protagonista anche sabato 12 dicembre, alle ore 21.15 al Teatro degli Astrusi, con ‘Gemme di musica’, concerto di beneficenza della Musicisti Nati Band, organizzato da Misericordia di Montalcino, Coesioni e Hop-Hope.

Venerdì 18 dicembre, alle ore 16.30, la Chiesa di Sant’Egidio ospiterà i Cori di Natale della Scuola Primaria di Montalcino. A seguire, nei Loggiati di Piazza del Popolo, sarà allestita una mostra degli elaborati realizzati durante i laboratori scolastici, accompagnata da una merenda per i bambini offerta dall’Avis Comunale di Montalcino. Sabato 19 dicembre, alle ore 18, il Teatro degli Astrusi accoglierà il Concerto di Natale dell’Orchestra a Plettro Senese e del gruppo polifonico ‘Madrigalisti Senesi’, organizzato dal Rotary Club Montalcino.

Domenica 20 dicembre sarà l’occasione per scoprire Montalcino attraverso una prospettiva speciale con ‘Una visita a quattro voci. I Quartieri si raccontano’, una visita guidata organizzata dai Quartieri Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. La giornata proseguirà alle ore 18 nella Chiesa di San Pietro con il Concerto di Natale della Filarmonica e del Coro ‘G. Puccini’, seguito da un aperitivo degli auguri a cura del Quartiere Pianello. Lunedì 21 dicembre, alle ore 18, la Filarmonica ‘G. Puccini’ porterà i propri auguri di Natale in Piazza del Popolo con un appuntamento musicale aperto a tutta la cittadinanza. Giovedì 29 dicembre al Teatro degli Astrusi, alle ore 17:30 lo spettacolo ‘Canto di Natale’ dal racconto di Charles Dickens, regia e musiche originali di Teo Paoli per una produzione Centrale dell’Arte.

La notte di San Silvestro, giovedì 31 dicembre, si festeggerà in Piazza del Popolo con ‘Capodanno in piazza – Aspettando la Mezzanotte’. A partire dalle ore 17, musica dal vivo e dj set accompagneranno il pubblico verso il nuovo anno, in un appuntamento organizzato dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino e dalla Pro Loco Montalcino.

Il 1° gennaio si aprirà con la tradizionale celebrazione per la Pace al Santuario di Maria Santissima del Soccorso. Alle ore 18.30, in Piazza del Popolo, la Filarmonica ‘G. Puccini’ rivolgerà alla città i propri auguri musicali con ‘Buon Anno dalla Filarmonica’. La serata proseguirà alle ore 21.30 al Teatro degli Astrusi con ‘Omaggio al Maestro’, concerto tributo a Franco Battiato organizzato dalla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino e dalla Pro Loco Montalcino. Il nuovo anno continuerà nel segno della musica e della solidarietà domenica 3 gennaio, al Teatro degli Astrusi, con ‘Un, due, tre… Meyer’, evento di beneficenza organizzato dalla Filarmonica ‘G. Puccini’.

Il programma accompagnerà anche i momenti più significativi della tradizione religiosa, con le celebrazioni in occasione dell’Immacolata, del Natale, di Santo Stefano e del nuovo anno, al Santuario di Maria Santissima del Soccorso, nell’Abbazia di Sant’Antimo, nella Chiesa di Sant’Egidio e nelle altre chiese del territorio comunale.

A chiudere il calendario delle festività sarà mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con la tradizionale Tombola in Piazza del Popolo, alle ore 16.30, e l’arrivo della Befana, alle ore 18. Le iniziative sono curate rispettivamente dalla Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino e dalla Pro Loco Montalcino, insieme alla Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino. Il programma si concluderà domenica 10 gennaio, alle ore 17 al Teatro degli Astrusi, con uno spettacolo teatrale per famiglie: ‘L’avventura della freccia azzurra’, tratto dall’opera di Gianni Rodari e prodotto dal Teatrino dei Fondi.

Un calendario di appuntamenti che intreccia cultura, intrattenimento, tradizione e solidarietà, coinvolgendo associazioni, istituzioni e realtà del territorio. Un invito a vivere Montalcino durante le feste, a ritrovarsi nelle piazze e nei luoghi della comunità e a condividere, insieme, la magia del Natale.