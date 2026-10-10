Montalcino, lavori alla rete idrica: possibili disagi lunedì

Lunedì 12 ottobre Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Montalcino per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Donnoli. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Donnoli, via Gattoli e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 10.30 del giorno stesso.

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