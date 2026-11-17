Si è chiusa con la consegna del premio internazionale “Un Tartufo per la Pace” 2026 la quarantesima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso, un appuntamento che anche quest’anno ha confermato il proprio valore, facendo registrare un’ulteriore crescita in termini di partecipazione e qualità.

Il riconoscimento internazionale è stato assegnato alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, per il prezioso e costante impegno nel soccorso e nell’assistenza alle persone più fragili. A ritirare il premio è stato Andrea Ceccherini, consigliere nazionale delle Confraternite. Un tributo a una realtà che, attraverso il volontariato e la presenza quotidiana nelle comunità, rappresenta da secoli un esempio concreto di solidarietà, vicinanza e attenzione alla dignità di ogni persona.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli, il vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi, il presidente dell’Associazione Tartufai Senesi Paolo Valdambrini, il presidente del Municipio di San Giovanni d’Asso Angelo Cosseddu e i governatori delle Misericordie di Montalcino, San Giovanni d’Asso, Torrenieri e Castelnuovo dell’Abate.

Il pomeriggio è stato anche occasione per conoscere il progetto G.emme Montalcino, il nuovo gruppo di giovani della Misericordia di Montalcino, nato per promuovere i valori della solidarietà, della fraternità e del servizio verso il prossimo, per coinvolgere le giovani generazioni nelle attività e nella vita della Confraternita.

Infine, la Mostra Mercato delle Crete Senesi ha voluto rendere omaggio, con una targa commemorativa, al suo fondatore Franco Barbagli, per aver dato vita quarant’anni fa a una delle manifestazioni più rappresentative e identitarie del territorio, contribuendo in modo determinante alla valorizzazione del tartufo bianco, delle eccellenze locali e delle tradizioni di San Giovanni d’Asso. Un riconoscimento che celebra una visione e l’impegno di chi ha saputo costruire, nel tempo, un appuntamento diventato un punto di riferimento per le Crete Senesi e per tutto il territorio.

Si chiude così un’edizione importante per San Giovanni d’Asso e per tutto il territorio, che ha visto il tartufo bianco ancora una volta protagonista, insieme alle eccellenze enogastronomiche, alla cultura e alle tradizioni locali. Un risultato reso possibile grazie all’impegno della Pro Loco di San Giovanni d’Asso, organizzatrice della manifestazione, alla collaborazione del Comune di Montalcino e dell’Associazione Tartufai Senesi, oltre che al contributo di associazioni, operatori e volontari. Quarant’anni di storia, tradizione e promozione del territorio, con lo sguardo rivolto al futuro e la volontà di continuare a valorizzare una delle manifestazioni più rappresentative delle Crete Senesi.