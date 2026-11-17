Un intervento combinato neurochirurgico e oculistico estremamente delicato per affrontare una delle complicanze più gravi del retinoblastoma. Protagoniste l’équipe oculistica del Centro di Riferimento per il Retinoblastoma dell’Aou Senese, la Neurochirurgia e l’Oculistica dell’Ospedale pediatrico AOU Meyer IRCCS di Firenze, unite in un intervento che apre nuove prospettive per un piccolo paziente, originario di Gaza.

Grazie all’integrazione delle competenze specialistiche e dal lavoro congiunto di due importanti realtà della sanità toscana, al Meyer di Firenze è stato eseguito un delicatissimo intervento combinato neurochirurgico ed oculistico su un bambino proveniente da Gaza, affetto da retinoblastoma bilaterale in fase avanzata, seguito presso il Centro di Riferimento per il Retinoblastoma dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il piccolo paziente era stato sottoposto nel tempo a numerosi trattamenti, tra cui chemioterapia sistemica, chemioterapia intra-arteriosa ed intravitreale e terapie focali, nel tentativo di controllare una patologia oncologica particolarmente aggressiva. Nonostante le cure, all’ultimo controllo è stata riscontrata un’estensione della malattia lungo il nervo ottico fino quasi al chiasma, una condizione estremamente grave che richiedeva una valutazione salvavita, specialistica e un approccio chirurgico di eccezionale difficoltà mai eseguito prima d’ora in Toscana. Di fronte a questo scenario, è stato organizzato un intervento ad alta complessità al Meyer di Firenze, frutto di un’esecuzione congiunta tra le équipe neurochirurgica ed oculistica dei due ospedali con l’obiettivo di affrontare una situazione clinica particolarmente critica e offrire al bambino una concreta possibilità terapeutica.

«Ancora una volta la sanità pubblica toscana dà prova della sua alta specializzazione, unita all’impegno sul fronte delle operazioni di soccorso sanitario internazionale – evidenzia il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani -. La nostra sanità conta numerose eccellenze al suo interno, professionali e tecnologiche: una sanità pubblica su cui il governo nazionale dovrebbe investire senza indugi in difesa di un diritto alla salute universale costituzionalmente garantito. Ma la nostra sanita è anche generosa, perché mette a disposizione le proprie competenze per la salute di chi fugge dalla guerra o da aree del mondo meno fortunate, dove il diritto alla salute non è a tutti garantito».

«L’intervento realizzato ha in sé un doppio valore – commenta l’assessora regionale al Diritto alla Salute, Monia Monni -. Da un lato rappresenta l’alta competenza ed eccellenza delle nostre strutture sanitarie e delle professioniste e professionisti che vi lavorano, che costituiscono un patrimonio di sanità pubblica da preservare e valorizzare. Dall’altro è il cuore della Toscana, che ancora una volta allarga le braccia per accogliere chi, nato in paesi poveri o funestati da guerre che hanno cancellato il diritto alla salute, non possono curarsi. Il piccolo paziente è arrivato infatti in Italia con una missione Medevac di evacuazione da aree di crisi. C’ero anche io sull’aereo che l’ha portato via dalla Striscia di Gaza occupata. Viaggi sempre difficili, ma bellissimi per la speranza che portano».

La collaborazione dei medici per effettuare l’intervento. La dottoressa Sonia De Francesco, referente del Centro di Riferimento per il Retinoblastoma all’interno dell’UOC Oculistica dell’AOUS, diretta dal professor Gian Marco Tosi, ha eseguito l’intervento di enucleazione (asportazione chirurgica) dell’occhio affetto con il dottor Mattia Pasti del reparto di Oculistica del Meyer diretto dal dottor Roberto Caputo. Per ottenere una completa eradicazione del tumore, l’équipe di Neurochirurgia costituita dal dottor Andrea Di Rita e dal professor Flavio Giordano, ha eseguito un approccio mininvasivo all’orbita laterale per sezionare il segmento del nervo ottico infiltrato dal retinoblastoma; alla realizzazione di questo approccio ha partecipato il dottor Luca Spirito della Otorinolaringoiatria del Meyer, diretta dal professor Franco Trabalzini. Fondamentale inoltre il supporto anestesiologico della dottoressa Paola Mancinelli della Neuroanestesia, diretta dalla dottoressa Paola Serio, e dell’intera équipe infermieristica del blocco operatorio.

Dopo l’intervento il bimbo è rimasto ricoverato al Meyer per i primi tre giorni ed è stato poi trasferito all’Aou Senese per proseguire la degenza ed effettuare i successivi controlli post-operatori. Infine, la dimissione.

Questo intervento multidisciplinare ha messo in comune competenze, esperienza e capacità organizzative per affrontare una condizione di eccezionale complessità. Il risultato iniziale è stato positivo e rappresenta un’importante opportunità per il bambino, in un quadro clinico che richiede un attento monitoraggio e ulteriori valutazioni nel tempo. L’esperienza sottolinea il valore di una sanità capace di superare i confini tra le singole strutture, mettendo al centro il paziente e le sue possibilità di cura. La sinergia tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’AOU Meyer IRCCS ha consentito di costruire un percorso altamente specialistico, integrando competenze oculistiche e neurochirurgiche in una situazione nella quale ogni scelta assume un’importanza decisiva.

Il caso potrebbe inoltre rappresentare un punto di partenza per ulteriori riflessioni sulle strategie terapeutiche nei bambini con retinoblastoma avanzato e interessamento del nervo ottico. Si tratta di una complicanza associata a una prognosi particolarmente severa, che richiede un approccio individuale e una valutazione multidisciplinare. L’esperienza maturata con questo intervento potrà contribuire alla discussione scientifica su possibili percorsi di trattamento per pazienti con caratteristiche cliniche analoghe. Al centro di tutto resta la storia di un bambino che, dopo aver affrontato numerose terapie e una malattia particolarmente aggressiva, ha potuto beneficiare di un intervento di eccezionale complessità grazie all’impegno congiunto di professionisti e strutture specialistiche.

Un risultato che testimonia il valore della medicina multidisciplinare, della collaborazione tra centri di eccellenza e della capacità di mettere le competenze al servizio della vita, soprattutto quando a essere coinvolti sono i pazienti più fragili.