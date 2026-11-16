“Fatàl”, la danza del destino: prima nazionale ai Teatri di Siena

Dopo il successo dello scorso fine settimana, con il tutto esaurito registrato per “Tutti gli uomini che non sono”, prosegue la stagione 2026/2027 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli. Giovedì 19 novembre, alle ore 21, il Teatro dei Rozzi ospiterà la prima nazionale di “Fatàl” (https://teatridisiena.it/fatal/), la nuova creazione della Compagnia Francesca Selva, che inaugura il cartellone del Gran Galà delle Arti Sceniche. Un appuntamento dedicato alla danza contemporanea, che attraverso il linguaggio del corpo e del movimento esplora il mistero del destino, il trascorrere del tempo e la fragilità dell’esistenza.

Al centro della rappresentazione il mito delle tre Moire della tradizione greca, Cloto, Lachesi e Atropo, le divinità che governano il filo dell’esistenza umana, rispettivamente tessendolo, misurandolo e recidendolo. Accanto a loro una quarta figura rappresenta la condizione umana, sospesa tra la sofferenza, la consapevolezza del proprio limite e la volontà di opporsi al destino. A interpretare questo viaggio coreografico saranno le danzatrici Paola Foresi, Francesca Pagnini, Alessia Stradiotti e Gaia Tinarelli. Attraverso una dimensione scenica suggestiva, “Fatàl” accompagna il pubblico in una riflessione sul rapporto tra l’essere umano e la propria sorte. Il tempo perde la sua dimensione lineare per trasformarsi in una materia viva, che pulsa, si espande e si contrae, mentre il filo delle Moire diventa simbolo di un’esistenza sospesa tra ciò che è già stato e ciò che deve ancora accadere, tra la certezza della fine e la possibilità di un nuovo inizio.

“Prima della parola viene il corpo” sottolinea Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, che aggiunge: “La danza è un linguaggio fondamentale del teatro, una forma d’arte capace di raccontare emozioni, storie e riflessioni attraverso il movimento. In un momento in cui molti teatri scelgono di ridurre o addirittura eliminare la danza dai propri cartelloni, noi vogliamo andare in controtendenza, riconoscendole lo spazio e il valore che merita. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale sostenere e valorizzare le compagnie del territorio, realtà che rappresentano un patrimonio di talento, creatività e professionalità. La prima nazionale di ‘Fatàl’ e l’apertura del Gran Galà delle Arti Sceniche testimoniano concretamente questa volontà: costruire una stagione teatrale aperta a tutti i linguaggi artistici, capace di dare spazio anche alle eccellenze che nascono e crescono vicino a noi”.

“Con ‘Fatàl’ – spiega Marcello Valassina, direttore artistico della Compagnia Francesca Selva – siamo voluti tornare al mito per parlare dell’uomo contemporaneo, delle sue fragilità e delle domande che da sempre accompagnano il suo stare al mondo. La danza ci permette di esplorare ciò che spesso le parole non riescono a esprimere: la paura dell’ignoto, il desiderio di libertà e la possibilità di trovare un senso anche nella fragilità. Questo lavoro di Francesca Selva è un invito a interrogarsi sul valore del tempo e a riconoscere nella precarietà della nostra esistenza anche la sua straordinaria forza”.

Lo spettacolo è una produzione Con.Cor.D.A., realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana. Il soggetto e la regia sono di Marcello Valassina, mentre la coreografia è firmata da Francesca Selva. Le musiche sono di Giulio Aldinucci e autori vari, con audio recorder a cura di Virus Recording Studio. I costumi sono realizzati dalla Sartoria Teatrale Il Gorilla di Firenze.

Con questa prima nazionale, i Teatri di Siena inaugurano il Gran Galà delle Arti Sceniche, arricchendo la proposta della stagione con un cartellone dedicato alla valorizzazione dei diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo, dalla danza alle altre forme di espressione artistica contemporanea.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado.