Crete d’Autunno 2026 a Ponte a Tressa: Chianina e Tartufo Bianco

La carne di razza Chianina e il Tartufo Bianco delle Crete Senesi, due prodotti d’eccellenza che raccontano l’identità, la tradizione e la qualità enogastronomica di un territorio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Saranno ancora loro i grandi protagonisti di Crete d’Autunno 2026, la manifestazione enogastronomica che da giovedì 19 a sabato 21 novembre torna nella zona fiere di Ponte a Tressa, nel comune di Monteroni d’Arbia, con tre giornate di appuntamenti, degustazioni e occasioni di approfondimento.

Un appuntamento ormai consolidato, nato per promuovere e valorizzare la pregiata razza Chianina e i prodotti tipici locali e che, dal 2016, ha ampliato il proprio percorso dedicando un’attenzione particolare anche al Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Una manifestazione che non vuole essere soltanto un’occasione per assaporare queste straordinarie eccellenze, ma anche un momento per raccontarne la storia, le caratteristiche, le tradizioni produttive e il legame profondo con il territorio.

Il programma si aprirà giovedì 19 novembre con una mattinata dedicata alle scuole. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria G. Rodari di Monteroni d’Arbia saranno accompagnati dai volontari dell’Associazione Tartufai Senesi in un’esperienza di ricerca del tartufo lungo il Torrente Biena, per conoscere da vicino il mondo della tartuficoltura, le sue tradizioni e il rapporto tra uomo e ambiente. Alle ore 12, nella zona fiere di Ponte a Tressa, spazio a una degustazione guidata di carne Chianina riservata agli studenti.

Venerdì 20 novembre sarà invece la Chianina la protagonista della serata, con l’aperitivo di benvenuto alle 19.30 e, alle 20, una cena di degustazione interamente dedicata a questa pregiata razza bovina. Un percorso gastronomico che accompagnerà i partecipanti attraverso diverse preparazioni, dall’antipasto ai primi piatti, fino alle specialità di carne. Alle 21.30 è prevista la consegna del premio «Tressa per la Chianina».

Sabato 21 novembre sarà la giornata dedicata al Tartufo Bianco delle Crete Senesi. Alle ore 19 è in programma «Il Diamante Bianco», un viaggio nella storia del tartufo bianco con la presentazione del Tagliolino al Tartufo Bianco delle Crete Senesi, accompagnato da una degustazione guidata di vino rosato IGT. Interverranno Sergio Pinarello, giudice di Analisi Sensoriale del Tartufo, e Nicola Masiello, chef e patron del ristorante Betulia di Bettolle. Alle ore 20 seguirà la cena di degustazione dedicata al prezioso prodotto delle Crete Senesi, con un menu che ne esalterà profumi e sapori attraverso diverse portate.

“Crete d’Autunno rappresenta un appuntamento importante per il nostro territorio, perché ci permette di promuovere due prodotti straordinari che sono parte della nostra identità e che contribuiscono a rendere le Crete Senesi conosciute nel mondo – sottolinea il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni –. Ma valorizzare queste eccellenze significa soprattutto difendere il lavoro di chi ogni giorno le produce, le alleva e le porta sulle nostre tavole. Oggi le aziende agricole e gli allevatori devono affrontare costi sempre più elevati, una burocrazia spesso complessa e il problema della concorrenza sleale, che rischia di penalizzare chi investe sulla qualità e sul rispetto delle regole. Per questo è fondamentale far conoscere la provenienza dei prodotti, le loro caratteristiche e il valore delle filiere locali. Inoltre il tartufo per la propria delicatezza è anche una straordinaria sentinella ambientale, è esposto fortemente agli agenti inquinati, ai danni ambientali ed ai cambiamenti climatici. Per questo la sua conservazione e produzione oggi ha bisogno di tante cure, lavori ed interventi e coloro che si prendono cura di questo prezioso e straordinario prodotto hanno bisogno di tutto il nostro sostegno. Manifestazioni come questa sono uno strumento importante per avvicinare i cittadini e i consumatori al mondo della produzione, sostenere le tante attività del territorio e promuovere una cultura del cibo consapevole, capace di riconoscere e premiare la qualità. Un ringraziamento alla C.C.R. Ponte a Tressa Cooperativa Impresa Sociale, l’Associazione Regionale Allevatori della Toscana, l’Associazione Tartufai Senesi e tutti i soggetti coinvolti per l’impegno e la collaborazione nell’organizzazione di una manifestazione che rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze enogastronomiche.”