Premio Plus Ultra, a Siena il rilancio di Betti Editrice

Una nuova identità e una prospettiva culturale più ampia: Betti Editrice rilancia il Premio Plus Ultra con un progetto che supera i tradizionali confini tra generi, linguaggi e discipline. Il nuovo indirizzo, sintetizzato nel titolo «Letteratura senza confini», nasce dalla volontà di riconoscere e valorizzare personalità e percorsi capaci di arricchire il patrimonio della conoscenza, della ricerca e della creatività.

Non soltanto un riconoscimento, dunque, ma un progetto culturale che intende mettere in dialogo esperienze e saperi differenti, nella convinzione che la cultura rappresenti uno spazio aperto di confronto, capace di custodire la memoria e, allo stesso tempo, di offrire nuove chiavi di lettura del presente.

Il nuovo corso del Premio Plus Ultra sarà presentato mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 17.30, nella Sala di Palazzo Patrizi, in via di Città 75, a Siena. In questa occasione Luca Betti, editore di Betti Editrice, conferirà il riconoscimento a due illustri personalità che, attraverso il proprio percorso e il proprio impegno, hanno contribuito a rendere grande l’immagine di Siena nel mondo. I loro nomi saranno svelati nel corso della cerimonia.

«Abbiamo voluto dare al Premio Plus Ultra un nuovo respiro, definendone con maggiore chiarezza l’identità e la prospettiva culturale – afferma Luca Betti, editore di Betti Editrice –. Con “Letteratura senza confini” intendiamo affermare un’idea di cultura aperta e dinamica, capace di andare oltre le appartenenze e di mettere in dialogo esperienze, competenze e sensibilità differenti. Crediamo nel valore di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce alla conoscenza, interpreta la realtà e lascia un segno nella memoria collettiva. Vogliamo che il Premio Plus Ultra diventi un’occasione di incontro e valorizzazione delle migliori espressioni culturali, con uno sguardo attento alle radici, ma aperto a prospettive più ampie».

La cerimonia si svolgerà nell’ambito della presentazione del VI volume della serie PALLIUM, collana editoriale che negli anni ha raccontato la storia, le tradizioni e l’identità di Siena attraverso diversi temi e momenti della sua vicenda culturale.

L’incontro sarà moderato da Duccio Balestracci, mentre la presentazione del libro sarà affidata a Roberto Barzanti. Saranno presenti gli autori Margherita Anselmi Zondadari, Enrico Grassini, Barbara Latini e Andrea Sbardellati.

La scelta di legare il rilancio del Premio Plus Ultra alla presentazione di PALLIUM non è casuale. La storia, le tradizioni e la memoria costituiscono infatti una parte essenziale del lavoro di Betti Editrice, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale senese e nella promozione della ricerca.

È proprio a partire da queste radici che prende forma la nuova prospettiva del premio: guardare alla cultura come a uno spazio senza confini, nel quale epoche, luoghi e discipline diverse possano incontrarsi e contribuire alla circolazione delle idee.

L’appuntamento del 25 novembre segnerà il primo momento pubblico di questa nuova fase del Premio Plus Ultra, con l’ambizione di costruire nel tempo un riconoscimento capace di valorizzare personalità e percorsi di rilievo nel panorama culturale.