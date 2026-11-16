Siena Cuore e Università: convegno sulle manovre salvavita

Si terrà venerdì 20 novembre 2026 il convegno “Rianimazione cardiopolmonare: le nuove prospettive della formazione“, co-organizzato dall’Università di Siena e dall’Associazione Siena Cuore ODV, con il coordinamento istituzionale della professoressa Stefania Lamponi, Delegata del Rettore ai Servizi e agli Studenti.

L’iniziativa, che si aprirà alle ore 9.00 nell’Aula Magna del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto, 55), rappresenta un’importante occasione di confronto tra Università, associazioni di volontariato, società scientifiche, professionisti sanitari e rappresentanti del mondo della scuola, accomunati dall’impegno nella diffusione delle manovre salvavita e della cultura della cardioprotezione.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di collaborazione ormai consolidato tra l’Università di Siena e Siena Cuore ODV, che negli ultimi anni ha consentito di sviluppare attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità universitaria, con particolare attenzione agli studenti e alle studentesse. Dal 2023 sono oltre 450 gli studenti e le studentesse dell’Ateneo che hanno partecipato ai corsi di formazione BLSD, acquisendo competenze fondamentali per riconoscere un arresto cardiaco, intervenire tempestivamente e utilizzare un defibrillatore semiautomatico.

«La collaborazione con Siena Cuore ODV rappresenta un esempio concreto di come l’Università possa contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione e della responsabilità sociale», sottolinea Stefania Lamponi, Delegata del Rettore ai Servizi e agli Studenti. «Formare i nostri studenti e le nostre studentesse alle manovre salvavita significa offrire loro competenze che vanno ben oltre il percorso accademico e che possono fare la differenza nella vita delle persone. C’è poi un aspetto al quale tengo particolarmente: la nostra comunità studentesca proviene da molte regioni italiane e da numerosi Paesi del mondo. Le conoscenze acquisite durante la formazione possono quindi essere portate nei territori di origine, nelle famiglie, nelle comunità e nei futuri contesti di vita e di lavoro. In questo modo, una competenza appresa a Siena può essere condivisa e diffusa ben oltre i confini dell’Ateneo e del nostro territorio. È una formazione che non conosce confini e che genera un valore sociale destinato a moltiplicarsi nel tempo. Per questo desidero ringraziare Siena Cuore ODV e tutti i volontari che, con professionalità e generosità, rendono possibile questa importante attività».

Il convegno costituisce anche il momento conclusivo delle attività annuali di Siena Cuore ODV e un’opportunità per condividere esperienze, risultati e nuove prospettive della formazione alla rianimazione cardiopolmonare.

«Anche quest’anno concludiamo il nostro percorso di attività con un convegno dedicato alla condivisione delle esperienze e al confronto sulle nuove prospettive della formazione alle manovre salvavita», commenta Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore ODV. «Siamo particolarmente lieti che questa edizione sia co-organizzata con l’Università di Siena e ospitata nella prestigiosa Aula Magna del Rettorato. È un riconoscimento importante del lavoro svolto insieme e della collaborazione costante e concreta che abbiamo costruito con l’Ateneo, al quale va il nostro sincero ringraziamento. Saranno presenti colleghi ed esperti di rilievo nazionale, rappresentanti di associazioni e società scientifiche che, come noi, si impegnano quotidianamente nella divulgazione delle manovre salvavita. Condivideremo esperienze maturate nel mondo della scuola e in altri contesti, tra cui quello del “Rugani Hospital”, prima struttura sanitaria della nostra realtà territoriale ad aver avviato un percorso di cardioprotezione attraverso la formazione sia del personale sanitario sia di quello non sanitario. Il nostro obiettivo è continuare ad ampliare la rete delle persone formate, perché una comunità più preparata è una comunità più sicura».

Il programma della mattinata prevede due sessioni tematiche. La prima, “La formazione nel 2026”, sarà dedicata alle attività e alle esperienze sviluppate da Siena Cuore ODV, con un approfondimento sulla collaborazione con l’Università di Siena e sul ruolo degli studenti e delle studentesse nella diffusione della cultura della cardioprotezione.

La seconda sessione, “Il futuro della formazione”, affronterà le prospettive della formazione alle manovre salvavita in diversi ambiti, con interventi dedicati alle esperienze territoriali, alla cardioprotezione nelle strutture sanitarie, ai progetti IRC per le scuole e alle novità normative in materia di primo soccorso.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Università di Siena e di Siena Cuore ODV nel promuovere una cultura della sicurezza e della solidarietà, nella consapevolezza che la diffusione delle competenze salvavita rappresenta un investimento concreto per la salute e la sicurezza dell’intera collettività.

Informazioni sull’evento

Venerdì 20 novembre 2026, ore 9.00–13.00

Aula Magna del Rettorato – Università di Siena

Via Banchi di Sotto, 55 – Siena

Programma completo: https://www.unisi.it/unisilife/eventi/rianimazione-cardiopolmonare-le-nuove-prospettive-della-formazione