Siena, Settimana del prematuro dal 13 al 20 novembre: gli eventi

Il 15 novembre è il World Prematurity Day, giornata mondiale della prematurità, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità, per dare voce a soggetti estremamente fragili e alle loro famiglie. I simboli della Giornata della Prematurità sono il colore viola e la linea dei calzini: un piccolo paio di calzini viola tra nove a grandezza naturale, simboleggia che un bambino su dieci nasce pretermine. Per l’occasione la Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, organizza una settimana di iniziative.

Venerdì 13 Novembre si terrà all’Aou Senese il corso” Stabilizzazione del neonato prematuro e critico, in attesa di trasporto neonatale protetto”, dalle ore 8.30 alle 18, è aperto a tutti i professionisti del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese e del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Sabato 14 Novembre si terrà un momento di convivialità nei locali della Misericordia di Siena, dalle ore 16,30 alle ore 21,00 con giochi ed intrattenimento per tutti, alla presenza dell’associazione Coccinelle, del personale della terapia intensiva neonatale, oltre alle associazioni di volontariato Misericordia, Pubblica Assistenza, Cuore di Maglia, Nasi e Nasi, Libreria Libro Magico e Nati per Leggere.

Domenica 15 Novembre, in sinergia con l’iniziativa “Strade Storiche di Siena 2026” per celebrare la ricorrenza della Giornata della Prematurità l’associazione Coccinelle organizza in collaborazione alle altre associazioni 6 Km una camminata più tranquilla pensata per chi desidera vivere la giornata con calma passeggiando e godendosi il territorio. Il Comune di Siena illuminerà la Cappella di Piazza del Campo la sera e la notte del 15 Novembre, così come l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese nella sera del 15 Novembre e per tutta la notte illuminerà la facciata del Lotto 4.

Martedì 17 Novembre, dalle ore 9 alle 13 nell’aula Bagnoli del lotto 4 piano -1 dell’Aou Senese, si terrà un seminario scientifico dedicato agli operatori della rete neonatale sulla prematurità dal titolo “Aspetti psicologici della nascita “. Infine venerdì 20 Novembre, dalle ore 8.30 alle 16.30 all’Auditorium Pieraccini dell’ospedale San Donato di Arezzo, si terrà un convegno sulla prematurità dal titolo “Fragilità Neonatale e continuità delle cure- Insieme nella rete: percorsi condivisi tra ospedale, famiglia e territorio”.

In Italia nascono ogni anno oltre 25.000 prematuri (il 6,4% del totale), ossia bambini che vengono al mondo prima della 37a settimana di età gestazionale. Di questi il 75,6% è rappresentato da parti pre-termine, dalla 34a alla 36a settimana gestazionale, neonati che non hanno raggiunto la loro completa maturazione in utero e che pertanto hanno bisogno di cure da parte di professionisti medici ed infermieri che con i genitori si occupano di loro aiutandoli a traiettorie di sviluppo come quelle dei neonati nati a termine.

Lo slogan della giornata della prematurità del 2026 è “Small babies, big potential”, per evidenziare quanto siano importanti le cure di alta qualità, soprattutto rivolte alla cura del neuro sviluppo nei neonati prematuri.