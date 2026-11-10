Trekking e castagne nella domenica di Castellina

Prima la camminata per la prevenzione contro i tumori e poi le castagne, per vivere il territorio magico in questo periodo dell’anno, sapori e odori.

Due iniziative nella domenica di Castellina in Chianti, il 15 novembre prossimo. Si inizia al mattino alle 10 da piazza del Comune con una passeggiata sulla via Romea da Castellina a Fonterutoli e ritorno. L’iniziativa è promossa da ASD FC Castellina e LILT Siena, insieme, per parlare di quanto sia importante la prevenzione contro i tumori. Nel pomeriggio alle 15.15 in sala Brunelleschi l’incontro con Carmine Mellone, medico gastroenterologo, sulla sensibilizzazione alla prevenzione.

Poi, domenica 15 novembre, nel pomeriggio Castellina in Chianti ospita la terza edizione di Autunno in Chianti, l’evento dedicato ai profumi, ai sapori e ai colori dell’autunno toscano che si svolgerà in piazza della Chiesa e via delle Volte. A partire dalle 16 protagonisti saranno i sapori d’autunno, con stand gastronomici ricchi di caldarroste, vin brulé, dolci, cioccolata calda, waffle e aperitivi. Non mancherà l’intrattenimento per grandi e piccini, la musica con Alberto Cibattini Dj e l’aperitivo offerto dai donatori di sangue per i neo-donatori.

“L’autunno è un tempo sospeso tra il caldo che se ne va, l’attesa della luce che torna, il trasfigurare delle nostre campagne con i colori del giallo, rosso, senape, in attesa del freddo che spazzerà via le foglie. E’ una stagione molto intima, che ci spinge a camminare in mondo lento, a gustare odori e sapori, che ci porta ad essere in famiglia davanti al fuoco, a condividere – fa notare Chiara Polvani, assessore alla Cultura del Comune di Castellina in Chianti – I due momenti di domenica vogliono essere due occasioni da trascorrere con una grande famiglia, con tutto il paese, in attesa di dicembre delle luminarie, della luce e della forza del Natale, un’altra stagione che prende il via”.

“Come sempre il nostro grazie va alle associazioni del territorio impegnate per organizzare queste iniziative – aggiunge Polvani – Al mattino ASD FC Castellina e Lilt: sport e informazione insieme per un tema davvero importante. Il pomeriggio di domenica prossima è organizzato dal Gruppo Idea Giovani, dal gruppo Frates di Castellina in Chianti e dal Centro Commerciale Naturale, l’ingresso è libero. Grazie dunque a tutti”.