Castellina in Chianti, concorso per un tecnico comunale

Il Comune di Castellina in Chianti assume un Istruttore Direttivo Tecnico a tempo pieno e indeterminato da impiegare all’interno dell’amministrazione. E’ già pubblicato sul sito il bando di concorso per un posto che è destinato a tecnici, ingegneri, architetti o comunque a chi ha lauree in queste materie. Chi vince il concorso si colloca nell’ Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione. La domanda deve essere presentata non oltre il 1 novembre 2026 alle 23.59 usando il portale di Castellina a questo indirizzo e il portale P.A. Obiettivo del Comune, potenziare l’ufficio opere pubbliche con nuove forze e adeguare la struttura del Comune agli obblighi previsti dal contratto nazionale.

Che profilo cerca Castellina. La professionalità che verrà inserita svolge attività ad alto contenuto specialistico professionale di ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche al fine di predisporre, analizzare e gestire l’esecuzione di progetti che riguardano la realizzazione o la manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, strade, opere pubbliche. La nuova figura professionale inoltre predispone e redige atti, documenti e progetti riferiti all’attività tecnica dell’ente che comportano un notevole grado di complessità. Ed ancora, svolge indagini, sopralluoghi, accertamenti tecnici, perizie tecniche di tipo complesso, attività di ricerca, studio ed elaborazione legate alle novità normative, alle buone pratiche e all’innovazione. Non solo, elabora, coordina, gestisce e monitora progetti e programmi, esegue l’attività con facoltà di decidere in autonomia nell’ambito degli obiettivi ed indirizzi generali, con piena responsabilità dell’attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché degli obiettivi, svolge il ruolo e l’attività di Responsabile unico del progetto (RUP). L’amministrazione potrà, considerare anche l’eventuale conferimento di un incarico di elevata qualificazione ai sensi del contratto nazionale di lavoro in funzione.

Chi può partecipare. Chi ha una laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria Edile, Architettura, Ingegneria Civile , Urbanistica, Ingegneria Edile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Per quanto riguarda le lauree specialistiche possono partecipare 3/S Architettura del paesaggio, 4/S Architettura e ingegneria edile, 28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. Per quanto riguarda invece le lauree magistrali: LM- 3 Architettura del paesaggio, LM- 4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio, LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. E poi ci sono le lauree triennali: 4 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile, 7 Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, 8 Ingegneria civile e ambientale, L- 7 Ingegneria civile e ambientale, L-17 Scienze dell’Architettura, L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia.

Il lavoro si svolge su 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) con orario di servizio mattutino da 6 ore giornaliere e due rientri pomeridiani da 3 ore con riconoscimento del buono pasto, per complessive 36 ore settimanali. La sede di lavoro è presso il Comune di Castellina in Chianti. La retribuzione tabellare ai termini del vigente contratto nazionale Comparto Funzioni Locali e pari a 27.206,95 euro annui lordi, fatto salvo eventuale successivo aggiornamento contrattuale, tredicesima mensilità, indennità previste dal contratto.

Per partecipare basta cliccare qui https://www.comune.castellina.si.it/it/news/concorso-pubblico-per-soli-esami-per-lassunzione-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-n-1-posto-nel-profilo-di-istruttore-direttivo-tecnico-area-dei-funzionari-ed-elevata-qualificazione-ccnl-funzioni-locali-16-11-2022-e-23-02-2026?type=3