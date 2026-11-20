Si svolgerà martedì 24 novembre al Teatro dei Rozzi di Siena, con inizio alle ore 11.30, la terza edizione della “Giornata della Legalità Finanziaria”, organizzata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Edufin). Saranno premiate le scuole che si sono distinte per iniziative di educazione finanziaria, tra cui il liceo classico “Enea Silvio Piccolomini” di Siena. Per l’occasione, la Polizia Locale ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in piazza Indipendenza e nelle vie limitrofe dalle ore 8 alle ore 15, o comunque fino al termine delle esigenze legate all’iniziativa.

In particolare, piazza Indipendenza sarà chiusa al transito veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata per tutti i veicoli. Gli stalli riservati alle persone con disabilità saranno temporaneamente ricollocati nelle vie più vicine, dove possibile, mentre i taxi potranno utilizzare, per la sosta in attesa delle chiamate, gli spazi presenti in piazza Giacomo Matteotti o, in alternativa, in piazza Tolomei.

Le modifiche interesseranno anche via delle Terme, dove nel tratto tra via Santa Caterina e piazza Indipendenza sarà vietato il transito, fatta eccezione per autovetture, motocicli e ciclomotori diretti esclusivamente verso vicolo del Forcone o vicolo della Macina. Nel tratto tra via Santa Caterina e via dei Pittori sarà invece istituito il senso unico di marcia in direzione di via dei Pittori, con obbligo di svolta in quest’ultima. Per i veicoli provenienti da via della Sapienza sarà obbligatoria la svolta a destra in via dei Pittori, mentre quelli provenienti da via Santa Caterina dovranno svoltare a sinistra.

Vicolo della Rosa sarà percorribile a senso unico da via delle Terme verso via dei Termini, esclusivamente dai veicoli autorizzati alla Ztl e compatibili con le dimensioni della strada. I mezzi dovranno procedere a passo d’uomo, dando sempre la precedenza ai pedoni e, all’immissione in via dei Termini, ai veicoli già in transito. Sarà inoltre istituito il divieto di transito in via di Diacceto, nel tratto compreso tra via di Beccheria e via delle Terme/piazza Indipendenza, mentre all’intersezione tra via di Città e via delle Terme sarà obbligatorio proseguire diritto.

Ulteriori limitazioni riguarderanno i veicoli di massa complessiva superiore a 2,2 tonnellate o di lunghezza superiore a 4,50 metri, per i quali sarà vietato il transito in via Esterna Fontebranda, all’altezza del Telepass, e in via della Sapienza, all’altezza del civico 47.

I provvedimenti saranno accompagnati da apposita segnaletica di preavviso e si inseriscono nel quadro delle modifiche temporanee alla viabilità, anche in concomitanza con le operazioni di smontaggio del ponteggio in via dei Fusari.