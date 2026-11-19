Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta straordinaria oggi, giovedì 19 novembre alle ore 9, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Di seguito l’elenco dei lavori del Consiglio comunale di Siena in continuo aggiornamento (vai all’ordine del giorno).

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I lavori del Consiglio comunale di Siena di giovedì 19 novembre 2026

Nuovo dimensionamento istituti comprensivi, Loré: “Criticità affrontate massimizzando gli aspetti positivi della riorganizzazione”

Il nuovo dimensionamento degli istituti comprensivi nel comune di Siena è stato l’oggetto dell’interrogazione presentata oggi, giovedì 19 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale, dalla consigliera Anna Ferretti del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato l’assessore all’istruzione del Comune di Siena, Lorenzo Loré.

Per quanto riguarda l’istituto ‘‘Cecco Angiolieri’’, Loré ha detto che “il dirigente Frati ha ricordato come il processo di accorpamento degli istituti non dipenda da scelte né scolastiche né comunali, ma da principi di ottimizzazione delle risorse sul piano nazionale, il cui risultato, in genere, non porta ad un miglioramento della qualità del servizio. In questo caso le amministrazioni scolastiche regionale e provinciale, di comune accordo con i dirigenti degli istituti coinvolti, hanno prodotto una soluzione volta a raggiungere un equilibrio amministrativo delle scuole che ne sono uscite rafforzate numericamente, ma non ottimizzate sul piano didattico. Probabilmente sarebbe stato meglio procedere a un riordino generale dei comprensivi così da evitare che a pagare il prezzo della riorganizzazione fosse solo la ‘San Bernardino’. Consapevole che sicuramente lo smembramento ha portato ad alcune criticità soprattutto in riferimento al curriculum verticale e al fatto che ciascun plesso del precedente istituto si trova oggi a dover interagire con scuole nuove, anche molto distanti tra loro, la comunità scolastica della ‘Cecco Angiolieri’, in ogni caso, sta lavorando per affrontare e massimizzare gli aspetti positivi insiti nell’opportunità di confronto e scambio di esperienze didattiche. Questi i principali interventi posti in essere dall’istituto che ha acquisito la primaria ‘Saffi’: il curriculum verticale è stato ridiscusso e aggiornato alla nuova situazione; in fase di orientamento in ingresso dalla scuola dell’infanzia e in uscita verso la secondaria di primo grado, sono state mantenute le abitudini di riferirsi rispettivamente ai plessi ‘Policarpo Bandini’ e ‘San Bernardino’, ma anche allargato l’offerta alle nuove scuole; sta per essere aggiornato il consiglio di istituto con elezioni fissate a fine novembre; nel frattempo la distribuzione delle risorse economiche e di organico è stata aggiornata con nuove percentuali di riparto secondo criteri di rigorosa proporzionalità; sono state offerte occasioni di formazione e progettazione didattica congiunta tra i docenti dell’istituto e in particolare tra quelli della primaria con un incontro mensile di programmazione congiunta. La principale problematica è però legata agli aspetti burocratici del passaggio di dati anagrafici riferiti agli studenti con varie certificazioni e alla gestione di progetti con finanziamenti ancora in essere, trasferiti dalla ‘San Bernardino’ alla ‘Jacopo della Quercia’, dal quale i dati non fluiscono con la necessaria rapidità. Il dirigente Frati conclude dando atto di non possedere risorse sufficienti per un servizio di segreteria dislocato, che del resto non si prevede quasi mai nei comprensivi, istituti sorti dalla fusione di molte sedi didattiche ed abituati a questo tipo di gestione amministrativa”.

Per quanto riguarda l’istituto comprensivo “Tozzi”, l’assessore ha ricordato che “nei primi mesi di ogni anno scolastico, ciascuna istituzione scolastica rivede il proprio Ptof, che se anche ha validità triennale (siamo ora nel triennio 2025/2028), richiede una revisione annuale al fine di aggiornare la propria attività progettuale e organizzativa rispetto all’anno scolastico di riferimento e, se necessario, per recepire eventuali novità normative; tale aggiornamento può riguardare, come nella fattispecie di interesse, la esigenza di armonizzare l’offerta formativa e l’organizzazione dei plessi scolastici che vengono accorpati in caso di dimensionamento della rete scolastica. L’istituto ‘Federigo Tozzi’ ha accorpato la scuola dell’infanzia ‘Policarpo Bandini’ e, fin dalla seconda metà del precedente anno scolastico, ha aperto un dialogo con la dirigenza dell’istituto comprensivo ‘San Bernardino’ perché tale processo si svolgesse nel migliore dei modi. Ad oggi la ‘Policarpo Bandini’ si sta integrando con il funzionamento previsto per le scuole dell’istituto ‘Tozzi’ e, insieme a tutte le scuole di quest’ultimo, sta progettando l’offerta formativa per questo anno scolastico che non potrà non tener conto anche della sua specificità derivata dall’esperienza pregressa e dalla necessità di mantenere gli opportuni legami con le scuole viciniore: le docenti della ‘Policarpo Bandini’ a tal proposito hanno avviato una interlocuzione con le colleghe delle Scuole Primarie ‘Saffi’ e ‘Dupré’; il dirigente Bianchi, per quanto di sua competenza, assicura contatti con la collega dell’istituto ‘Jacopo della Quercia’ perchè tale continuità non venga meno. Ad oggi non sono previste permanenze di personale di segreteria presso il plesso ‘Policarpo Bandini’ per assenza di un locale adeguato, in considerazione della consistenza del personale scolastico presente, del numero di alunni che frequentano la scuola e soprattutto per il fatto che la maggior parte delle pratiche scolastiche vengono trattate per via telematica. Le docenti garantiscono peraltro il necessario collegamento con gli uffici. Il dirigente Bianchi informa poi che, in occasione del rinnovo del consiglio di istituto, la dirigenza sarà garantita anche alla scuola ‘Policarpo Bandini’ una sua rappresentanza e a tal proposito è stata prevista una finestra di apertura del seggio elettorale anche in quel plesso scolastico al fine di favorire la partecipazione alle votazioni.

Per quanto riguarda, infine, la “Jacopo della Quercia”, l’assessore ha chiarito che “l’istituto ha tempestivamente avviato dall’anno scolastico 2025/2026 un proficuo confronto con dirigenza scolastica e docenti del plesso di scuola secondaria di primo grado ‘San Bernardino da Siena’, sia sul piano organizzativo, sia sul piano didattico, oltre a svolgere tutte le onerose operazioni amministrative opportune. L’offerta formativa di Istituto è stata integrata valorizzando le specificità del plesso, la continuità didattica e l’inclusione. Famiglie e personale sono stati accompagnati e supportati in ogni aspetto, anche nell’utilizzo del registro elettronico, con assistenza dedicata e apposita formazione per il personale medesimo. Anche le iniziative formative rivolte agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, già programmate nell’anno scolastico 2025/2026 per gli inizi di settembre 2026, sono state offerte agli studenti di tutti e tre i plessi di scuola secondaria, trovando un’ottima risposta anche da parte degli alunni e delle famiglie del plesso ‘San Bernardino da Siena’. Per quanto riguarda i progetti già avviati, le iniziative della ‘San Bernardino’ sono proseguite e sono state integrate con quelle degli altri plessi dell’Istituto, ampliando le opportunità formative. L’istituto ‘Jacopo della Quercia’ ha sempre curato con massima attenzione la verticalità dei percorsi educativi e formativi, elemento cardine e parte integrante della sua identità, sia nella fase progettuale che in quella operativa, attuando, anche a tal fine, ogni utile iniziativa di orientamento e in continuità sia con i propri plessi sia con quelli di altre scuole. Tali iniziative, che sono state rese possibili grazie ad un’ottima e consolidata relazione di collaborazione tra i docenti di ogni ordine e grado, sono state prontamente aggiornate nel corrente anno scolastico in modo condiviso e spontaneo, tenuto conto delle incrementate opportunità, nonché delle peculiarità di ciascun plesso. Il personale ha mantenuto la propria sede di servizio, con eventuali limitati adeguamenti delle cattedre condivise tra plessi, peraltro già in parte esistenti nei precedenti anni scolastici. In modo naturale e condiviso sono stati individuati gruppi di lavoro e figure di riferimento, garantendo un’equa rappresentanza di docenti di tutti i plessi e una solida e funzionale rete per l’ottimale funzionamento dell’istituto”.

La consigliera Anna Ferretti (Pd) ha replicato: “Sarebbe stato proficuo parlare direttamente di questo argomento in Commissione, come era stato previsto e organizzato, ma la maggioranza ha fatto saltare l’incontro. Ritengo necessario tenere insieme i tre istituti che hanno assorbito i tre plessi diversi, perché sono presenti in un territorio molto ristretto: la formazione verticale che ogni istituto fa, ne deve tenere conto e interagire con gli altri. Sono soddisfatta che che l’istituto ‘Tozzi’ ragioni insieme alla ‘Saffi’, per un percorso comune. Comprendo come per gli istituti si tratti di un lavoro in più, ma è un servizio a disposizione dei ragazzi: d’altra parte il Ministero ha dato questo preciso input al quale bisogna attenersi, a questo punto è necessario che nessuno rimanga penalizzato da questa scelta. Per questo l’esigenza diventa quella di garantire un’unità di percorso, ai ragazzi che vivono in questa parte della città, altrimenti si commette un danno nei loro confronti”.

Parco Unità d’Italia, Magi: “Periodico monitoraggio e manutenzione delle piante”

Le condizioni delle alberature e le criticità per la viabilità e il parcheggio nell’area del Parco Unità d’Italia, zona dell’ex tiro a segno, sono state l’oggetto dell’interrogazione presentata oggi, giovedì 19 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale, dal consigliere Alessandro Masi del gruppo Partito Democratico. A rispondere è stato l’assessore all’ambiente e alla manutenzione delle aree verdi, Barbara Magi.

“L’amministrazione – ha spiegato Magi – è a conoscenza della situazione e ha provveduto a fare delle lievi spuntature ai rami maggiormente sporgenti e devitalizzati come primo intervento per garantire comunque la fruizione dell’area. Inoltre si evidenzia che le ventiquattro piante di gelso hanno offerto, con la loro chioma, un efficace ‘rifugio’ contro la calura per l’intera stagione estiva; questo è avvalorato dalla presenza costante di autovetture parcheggiate e di fruitori dell’area che sostavano, anche per periodi prolungati, proprio sotto alle fronde che offrivano una maggiore schermatura contro i raggi solari”.

“Nel corso della stagione primaverile-estiva – ha aggiunto – le piante sono state periodicamente monitorate e sono state oggetto di potature di contenimento molto leggere che hanno compreso la rimonda del secco, l’eliminazione di rami pericolanti e la spuntatura dei rami che si erano sviluppati maggiormente. Non essendo ancora il periodo idoneo per fare potature più consistenti, nel rispetto delle stesse piante, non è stato possibile intervenire in modo più incisivo. Sono previsti degli interventi di potatura che verranno effettuati nel periodo invernale quando la pianta si troverà in piena stasi vegetativa. Quello invernale è il periodo più idoneo per eseguire il taglio dei rami di maggior diametro in quanto è la stagione in cui il rischio di attacco e proliferazione da parte dei principali agenti patogeni è ridotto al minimo. Gli interventi di potatura verranno eseguiti con attenzione e saranno mirati all’innalzamento del primo palco di rami, in modo tale da consentire la sosta dei mezzi di dimensione maggiore come veicoli furgonato o camper. L’esecuzione del taglio sarà effettuata in modo tale da favorire il naturale rinnovo vegetativo della singola pianta”.

“Per l’esecuzione degli interventi di potatura e allontanamento dei residui – ha concluso Magi – si prevedono i tempi tecnici necessari per l’allestimento del cantiere, gli interventi cesori effettivi, la pulizia ed il ripristino delle condizioni di viabilità; sono stati eseguiti sopralluoghi costanti al fine di verificare l’effettiva fruibilità dell’area e non si prevedono ulteriori interventi se non quelli già descritti in precedenza, dal momento che la viabilità e la fruibilità ad oggi sono garantite, tanto è vero che i posti vengono quotidianamente occupati dalle vetture. L’amministrazione ha già un programma di monitoraggi e manutenzioni che prevede di eseguire gli interventi ogni qualvolta si renda necessario. Tali interventi comprendono analisi visive e strumentali, interventi fitosanitari, eventuali bagnature di soccorso e potature”.

Il consigliere Alessandro Masi (Pd) ha replicato: “Sono soddisfatto della risposta e ringrazio l’assessore. La mia era una segnalazione, nella consapevolezza che, come abbiamo imparato nel corso degli anni, la cura del verde pubblico non rappresenta soltanto un elemento decorativo della città, ma costituisce un importante fattore di sostenibilità. In questo senso, anche attraverso la nostra attività di controllo e segnalazione, vogliamo contribuire affinché questo patrimonio, che continua ad arricchirsi, venga adeguatamente tutelato e curato”.

Mobilità sostenibile, Fabio: “Necessaria convivenza tra veicoli a motore e biciclette”

“Consentire alla città di sviluppare una mobilità sostenibile con la necessità di una convivenza tra veicoli a motore e biciclette”. Così il Sindaco del Comune di Siena, Nicoletta Fabio, ha risposto all’interrogazione presentata oggi, giovedì 19 novembre, durante la seduta del Consiglio comunale, dalla consigliera del gruppo Partito Democratico, Anna Ferretti, sulla mobilità sostenibile e i percorsi ciclabili realizzati con i fondi Pnrr nel territorio comunale.

“La principale diversità tra tra corsia ciclabile e pista ciclabile – ha spiegato il Sindaco – riguarda la separazione fisica dalla strada e l’accesso per gli altri veicoli: mentre, infatti, la pista ciclabile è completamente separata dal resto della carreggiata tramite segnaletica gialla continua, cordoli, aiole, barriere o un dislivello, la corsia ciclabile, invece, non ha barriere fisiche ma è soltanto una porzione della stessa strada delimitata da una striscia bianca e dal disegno di una bicicletta sull’asfalto; la pista ciclabile è riservata esclusivamente alle biciclette ed ai velocipedi ed i veicoli a motore non possono entrarci; la corsia ciclabile, invece, fa parte della normale carreggiata, è sì destinata in via prioritaria alle biciclette, ma può essere varcata ed occupata dagli altri veicoli. La pista ciclabile è indicata con segnaletica orizzontale gialla continua abbinata a segnaletica verticale, la corsia ciclabile invece con segnaletica orizzontale bianca tratteggiata”.

“Ritengo, inoltre, opportuno fare presente – ha aggiunto il Sindaco – che ad oggi la dinamica del grave incidente del 13 ottobre che ha visto coinvolta una ciclista ed un camion nei pressi del ponte Caduti sul Lavoro è ancora in fase di accertamento; pertanto l’amministrazione, in accordo con gli Uffici tecnici preposti e con la Polizia Locale non ha ancora messo in atto azioni specifiche sul luogo per prevenire ulteriori sinistri. E’ stato chiesto, tuttavia, alla Polizia Locale di intensificare, ove possibile, la costante e quotidiana vigilanza su tutto il territorio comunale, sia attraverso la predisposizione di posti di controllo fissi che di pattugliamenti dinamici. Durante i controlli gli agenti monitoreranno il rispetto della segnaletica, la presenza di eventuali ostacoli sulle corsie ciclabili e i comportamenti degli utenti della strada. Tutte le criticità riscontrate saranno raccolte e trasmesse ai tecnici comunali e sulla base delle segnalazioni pervenute, saranno suggerite e richieste azioni correttive”.

“Dal 1 gennaio al 19 ottobre 2026 – ha spiegato ancora Fabio – il personale della nostra Polizia Locale ha svolto 296 posti di controllo nel territorio comunale; nell’area di intersezione tra viale Sardegna e ponte Caduti sul Lavoro, nel biennio 2025/2026 i nostri agenti hanno rilevato cinque incidenti stradali di cui quattro senza feriti e l’unico con feriti, appunto, quello del 13 ottobre scorso Nel 2026 sono stati rilevati in tutto il territorio comunale diciannove incidenti stradali che hanno coinvolto ciclisti; in una città delle dimensioni di Siena la media stimata di incidenti stradali che coinvolgono ciclisti è tra i quindici e i trenta incidenti all’anno. Come sopra accennato il tema della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la convivenza tra mezzi pesanti e utenti vulnerabili come ciclisti e pedoni, deve essere affrontato sì tenendo conto dell’aumento in modo esponenziale dei veicoli che quotidianamente percorrono le nostre strade (automobili, mezzi pesanti, motocicli e un crescente numero di velocipedi), ma anche e direi soprattutto con i limiti strutturali del nostro territorio difficilmente superabili”.

“Le strade di Siena – ha proseguito il primo cittadino – , anche quelle limitrofe al centro città, sono frequentemente strette, articolate e fiancheggiate da edifici a ridosso della carreggiata; questa conformazione, insieme all’orografia e alle caratteristiche del tessuto storico, limita fortemente, e in molti tratti non consente, la realizzazione di piste ciclabili in sede propria, fisicamente separate dal traffico veicolare. L’ampliamento delle carreggiate e la separazione dei flussi possono infatti richiedere trasformazioni difficilmente compatibili e nella maggior parte dei casi impossibili con gli spazi disponibili, la tutela degli edifici e la sostenibilità economica e sociale degli interventi. In questo contesto, le corsie ciclabili costituiscono un’opportunità prevista dal legislatore per favorire la mobilità in bicicletta sulla viabilità esistente. L’impiego delle corsie ciclabili (introdotte nel Codice della strada nel 2020) è oggi contemplato dalla disciplina vigente in quei casi in cui non sia possibile inserire una pista ciclabile, anche nell’ambito della circolazione promiscua con gli altri veicoli nello stesso senso di marcia”.

“In sostanza la loro funzione – ha detto ancora il Sindaco – è rendere riconoscibile lo spazio di circolazione delle biciclette e favorire una condivisione più consapevole e regolata della carreggiata; sono uno strumento per migliorare la circolazione delle biciclette sulla viabilità esistente e promuove un’organizzazione dello spazio stradale orientata alla compatibilità e alla convivenza tra i diversi utenti. Pur non offrendo la demarcazione fisica delle piste separate, rappresentano uno strumento per sviluppare la mobilità ciclabile sulla viabilità esistente nei tratti in cui la netta separazione non è possibile; pur non potendo azzerare i rischi, rappresenta comunque un contributo alla riconoscibilità degli spazi destinati alla circolazione delle biciclette e a una più consapevole condivisione della strada. Per una città come Siena, la condivisione degli spazi costituisce una componente necessaria della strategia di mobilità, da organizzare con particolare attenzione alla tutela degli utenti vulnerabili. In sintesi, il nostro territorio si trova oggi alle prese con i limiti di una rete viaria storica, che non può essere modificata radicalmente senza comprometterne l’identità e senza impatti insostenibili. Per questo motivo, la risposta alla domanda di sicurezza stradale dovrà necessariamente fondarsi su un mosaico di soluzioni: tecnologie sui veicoli, regolamentazione selettiva della circolazione, piccoli interventi infrastrutturali. Tornando alla nostra realtà la mobilità sostenibile costituisce il fondamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e dell’aggiornamento attualmente in corso. Il Pums, infatti, affronta in modo integrato gli spostamenti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità della città, ridurre la dipendenza dall’automobile privata e aumentare la sicurezza, in particolare di pedoni e ciclisti, tenendo conto delle caratteristiche storiche, urbanistiche e dell’orografia di Siena”.

“L’aggiornamento attualmente in atto – ha spiegato ancora Fabio – coordinato con il nuovo Piano Strutturale, si pone in continuità con questo impegno e consentirà di sviluppare strategie e definirne le priorità sulla base del quadro conoscitivo aggiornato, promuovendo anche la mobilità ciclabile e lo sviluppo di percorsi, ove realizzabili, con soluzioni compatibili con gli spazi disponibili e le caratteristiche della viabilità, per una città più accessibile, sicura e vivibile. La strategia si basa sull’utilizzo dei parcheggi di scambio, per intercettare il traffico prima dell’ingresso nelle zone centrali e favorire la prosecuzione degli spostamenti con il trasporto pubblico, a piedi o in bicicletta. Il trasporto pubblico, infatti, assumone un ruolo particolarmente importante per rendere queste alternative accessibili e funzionali, anche in presenza dei dislivelli cittadini”.

“A questa organizzazione si collega – ha detto Fabio – il progressivo completamento delle Aree a particolare Rilevanza Urbanistica. La tutela della sosta residenziale e la regolamentazione degli altri spazi contribuiscono, infatti, a contenere il traffico diretto verso le aree centrali e quello generato dalla ricerca di parcheggio; è comunque evidente che questa attività debba essere coordinata con la disponibilità di parcheggi e collegamenti alternativi, evitando di trasferire le criticità nelle zone limitrofe”.

“La sicurezza di pedoni e ciclisti – ha proseguito il Sindaco – viene quindi perseguita sia mediante percorsi dedicati, dove realizzabili, sia attraverso la riduzione del traffico nelle zone centrali, favorita dall’utilizzo dei parcheggi di scambio e delle modalità di trasporto alternative all’automobile. A queste azioni si affiancano la promozione degli spostamenti sostenibili casa-lavoro e casa-studio, il coinvolgimento dei principali enti e poli attrattori e le attività di informazione e sensibilizzazione, necessarie per accompagnare il cambiamento delle abitudini e favorire una condivisione consapevole degli spazi stradali”.

“In questa direzione questa amministrazione – ha chiarito il Sindaco Fabio – sta approvando un progetto di Car Pooling, ovvero la condivisione dellautomobile tra più persone che effettuano percorsi compatibili, rappresentando così una misura volta a ridurre il numero di veicoli circolanti, la congestione del traffico, la domanda di parcheggi e le emissioni inquinanti, oltre che un risparmio economico per gli utenti. Con specifico riferimento alla mobilità ciclabile, il Comune di Siena ha già dato concreta attuazione agli indirizzi del Pums attraverso numerosi interventi, affiancando lo sviluppo delle infrastrutture al potenziamento dei servizi. Tra le principali azioni attuate e in corso di attuazione rientrano il percorso ciclopedonale dei Tufi di collegamento tra il parcheggio scambiatore e il centro storico, e i percorsi ciclopedonali di Taverne d’Arbia, inseriti nel programma di riqualificazione dell’abitato. In questi contesti, la disponibilità degli spazi ha consentito di prevedere tracciati in sede propria, separati dalla sede stradale. A questi interventi si affianca la Ciclovia urbana UniSi, finanziata dal Pnrr, con oltre cinque chilometri di percorsi dalla stazione ferroviaria verso le sedi universitarie di San Miniato, l’area del Policlinico, il centro storico e il confine con Monteriggioni. In questo caso, gli spazi disponibili lungo la viabilità interessata non hanno consentito di ricavare percorsi in sede propria; il progetto si è sviluppato quindi attraverso corsie ciclabili e interventi di moderazione del traffico, per favorire la condivisione dello spazio stradale”.

“Quanto al servizio ‘SIPedala’ – ha affermato Fabio – il Comune ha potenziato il bike sharing a pedalata assistita ampliandolo fino a diciannove ciclostazioni e 195 colonnine e 130 biciclette a pedalata assistita e è attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Come noto, e già dal 2015, le localizzazioni delle stazioni sono state scelte con l’intenzione di collegare le periferie con il centro storico nonché per il raggiungimento di altri punti strategici della città quali la stazione ferroviaria, il terminal bus, l’ospedale ed i parcheggi scambiatori. L’utente è abilitato all’uso del servizio a seguito di sottoscrizione di abbonamento che, con la nuova app Weelo, avverrà unicamente online in modo semplice ed intuitivo e permettera anche di conoscere in tempo reale la disponibilità delle biciclette in ogni stazione e quindi anche delle colonnine cicloposteggio libere dove poter riconsegnare la bicicletta. Al mese di agosto 2026, il numero di utenti con abbonamento attivo era di 297 il che rende sufficiente rispetto alla richiesta i punti di prelievo e consegna; tuttavia nell’ambito del progetto della ‘Ciclovia urbana UniSI di collegamento Stazione Ferroviaria/Sedi universitarie’ predisposto dalla direzione Territorio e servizio Progettazione e Realizzazione Opere sono previsti i seguenti interventi di implementazione del servizio: nuove ciclostazioni in piazzale Rosselli e presso la risalita meccanizzata di San Francesco oltre all’ampliamento delle ciclostazioni ‘Policlinico’ e ‘Calamandrei’ per un totale di quaranta nuove colonnine di cicloposteggio”.

“Infine – ha concluso il Sindaco Nicoletta Fabio- , quanto alle postazioni di ricarica per le biciclette elettriche private: saranno installate in viale Curtatone, presso la risalita dell’Antiporto, presso l’ospedale Le Scotte e in piazza del Mercato. Saranno collocate nelle immediate vicinanze delle ciclostazioni ‘SiPedala’, con l’obiettivo di offrire un sistema integrato di servizi a supporto della mobilità ciclabile, rivolto sia a chi utilizza il bike sharing sia a chi si sposta con una bicicletta elettrica propria. Le ubicazioni favoriscono inoltre l’accesso al centro storico e ai principali servizi cittadini, l’integrazione con il trasporto pubblico e la fruizione cicloturistica della città”.

La consigliera Anna Ferretti (Pd) ha dichiarato: “esprimo apprezzamento per i nuovi interventi previsti a sostegno della mobilità ciclabile. Credo che andare in bicicletta sia un diritto che a Siena, per le caratteristiche del territorio e della viabilità, risulta particolarmente difficile da esercitare. Alcune situazioni, come quella nell’area della stazione, dove le corsie ciclabili convivono con il traffico automobilistico e le auto in sosta, destano preoccupazione. Pur riconoscendo l’importanza della segnaletica, ritengo necessario rafforzare le campagne di sensibilizzazione e valutare ulteriori strumenti per moderare la velocità e richiamare l’attenzione degli automobilisti, soprattutto nei tratti più critici. È fondamentale che tutti gli utenti della strada, ciclisti compresi, adottino comportamenti responsabili, ma occorre soprattutto garantire maggiore tutela a chi si muove in bicicletta. La ciclopedonalità deve rappresentare un elemento centrale della pianificazione urbanistica e della mobilità sostenibile della nostra città. L’aumento degli incidenti, pari al 50 per cento, dimostra quanto sia urgente promuovere una maggiore attenzione verso gli utenti più vulnerabili della strada”.

Nuovo Piano strutturale, Capitani: “Una Siena sempre più viva e accessibile”

Una Siena sempre più viva, con un centro storico ancora più vivibile e quartieri dotati di più servizi; una città più accessibile, con nuove infrastrutture, parcheggi e spazi pubblici; una Siena capace di attrarre investimenti, valorizzare la ricerca e creare nuove opportunità di sviluppo, tutelando residenti attuali e cittadini. Sono queste le tre direttrici del nuovo Piano strutturale del Comune di Siena, illustrate oggi, mercoledì 18 novembre, durante la seduta Consiglio comunale che ha discusso della delibera di adozione, dal vicesindaco e assessore all’urbanistica Michele Capitani.

“Il Piano Strutturale – ha spiegato Capitani – non è un semplice documento tecnico, ma lo strumento con cui decidiamo quale Siena vogliamo lasciare alle prossime generazioni. Vogliamo una città viva, nella quale sia possibile abitare, lavorare, studiare e costruire il proprio futuro. Una Siena che sappia custodire il proprio straordinario patrimonio storico e paesaggistico, senza rinunciare al cambiamento e alle opportunità di crescita. Esprimo il mio ringraziamento per l’importante e prezioso lavoro svolto in questi anni dagli uffici comunali, capaci di sviluppare tutto il delicato percorso che ha portato a questa adozione e la mia soddisfazione per il dibattito in Consiglio comunale: abbiamo ascoltato interventi costruttivi e aderenti alle tematiche di sviluppo della città da parte di tutte le forze politiche e credo che il documento abbia incontrato un apprezzamento che va al di là della maggioranza consiliare”.

“Il nuovo strumento urbanistico – ha aggiunto – è composto da centosettantanove elaborati tecnici, descrittivi e cartografici, nasce da un percorso di confronto avviato nel 2023, che ha coinvolto cittadini, associazioni, categorie economiche, ordini professionali e istituzioni, attraverso dieci incontri pubblici, dodici riunioni della commissione consiliare e numerosi approfondimenti tematici. La residenzialità rappresenta una delle priorità del Piano, a partire dalla tutela del centro storico e dal contrasto al progressivo spopolamento. L’obiettivo è favorire il recupero degli immobili sottoutilizzati, governare gli effetti degli affitti turistici brevi e creare condizioni più favorevoli alla permanenza e al ritorno dei residenti, salvaguardando anche il commercio di vicinato e la vitalità delle Contrade. Per le nuove costruzioni residenziali sono individuati circa 30mila metri quadrati potenziali, in forte riduzione rispetto al Piano del 2007, privilegiando il contenimento del consumo di suolo e le aree già urbanizzate nella consapevolezza che occorre tutelare gli attuali residenti e crescere in maniera sostenibile: il numero previsto di nuovi residenti deriva proprio da questa valutazione”.

“Particolare attenzione – ha aggiunto Capitani durante l’illustrazione – viene riservata anche ai quartieri esterni alle mura, secondo il modello di una città policentrica. Tra le principali previsioni figurano la rigenerazione di Vico Alto, il potenziamento delle funzioni sportive e culturali al Petriccio e all’Acquacalda, il recupero dell’ex Mulino Muratori a Taverne d’Arbia e nuove opportunità di sviluppo per Isola d’Arbia”.

“Uno degli interventi strategici più significativi – ha descritto ancora Capitani – riguarda il nuovo Parco Urbano, un progetto di riqualificazione di oltre ventidue ettari che comprende la Fortezza, la Lizza, il Rastrello, lo Stadio, l’Autoparco e l’ex deposito SITA, fino alle piazze Matteotti e Gramsci. L’obiettivo è creare una grande centralità urbana, con spazi pubblici, fuzioni culturali, sportive e ricreative. Nell’area dell’Autoparco viene inoltre individuata una possibile localizzazione per un nuovo auditorium polifunzionale, destinato a eventi musicali, congressi e attività culturali.

Sul fronte della mobilità, ha detto Capitani “il Piano individua cinque nuovi interventi viari comunali e punta al miglioramento dei collegamenti tra i diversi quadranti della città, anche attraverso il previsto raddoppio del ‘lotto zero’, il cui progetto è stato già approvato da Anas, della Strada statale 223 tra Cerchiaia e Ruffolo e il collegamento tra la Chiantigiana e via Aldo Moro, con la prosecuzione poi verso il policlinico Santa Maria alle Scotte, per la costituzione di una viabilità che è parte importante delle strategie generali di sviluppo. Previsti inoltre due nuovi parcheggi di lunga sosta, a Siena Nord e Ruffolo, e opportunità di potenziamento della sosta già esistenti in prossimità del centro storico. Tra le prospettive da approfondire figurano un sistema di trasporto pubblico ecologico tra Scotte, stazione e principali poli urbani e l’utilizzo della ferrovia Siena-Buonconvento per collegamenti locali con Isola d’Arbia. In particolare il piano pone l’accento sulla viabilità a nord, in modo da diversificare gli accessi verso la zona del policlinico Santa Maria alle Scotte”.

“Ricerca, innovazione e rigenerazione produttiva costituiscono il terzo asse del Piano – ha detto il Vicesindaco -. Centrale il sostegno allo sviluppo del Biotecnopolo, del Centro Nazionale Antipandemico e del comparto delle scienze della vita, insieme alla valorizzazione delle filiere agroalimentari e delle eccellenze produttive del territorio. Per le aree di Cerchiaia, Isola d’Arbia, Renaccio e Abbadia vengono individuate opportunità di completamento e riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti. Un’attenzione specifica è dedicata anche a viale Toselli e alla Massetana-Romana, con l’obiettivo di riqualificare le aree commerciali e produttive esistenti, senza prevedere nuove grandi aree commerciali. Per gli ex Macelli e gli ex Mercati Generali viene proposta la creazione di una vera e propria città della produzione d’arte e dell’artigianato artistico, con laboratori, atelier, spazi espositivi, attività culturali e servizi per i giovani. A collegare le diverse strategie sono la tutela del paesaggio, il contenimento del consumo di suolo e l’adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione al Parco del Buongoverno, alla mobilità ciclopedonale, alla rigenerazione degli edifici e alla transizione energetica”.

“Questo Piano – ha concluso Capitani – guarda oltre il tempo delle singole amministrazioni e traccia una direzione per i prossimi dieci, quindici o vent’anni. Non vogliamo una Siena diversa da sé stessa, ma una città capace di continuare a essere pienamente sé stessa anche nel futuro. Siena non deve scegliere tra conservare il proprio passato e costruire il proprio futuro: deve essere capace di fare entrambe le cose. È questa la responsabilità che ci assumiamo nei confronti delle prossime generazioni”.

Il Consiglio comunale adotta il Piano strutturale

Un nuovo strumento per governare le trasformazioni del territorio e definire le prospettive di sviluppo di Siena nei prossimi anni. Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, ha deliberato l’adozione del nuovo Piano strutturale ai sensi degli articoli 19 e 92 della legge regionale numero 65 del 2014, contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e avvio delle consultazioni Vas, coordinate con la valutazione di incidenza. Il documento, illustrato dal Vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena, Michele Capitani, ha ricevuto diciotto voti favorevoli e cinque voti contrari dei ventiré consiglieri presenti.

L’amministrazione compie un passaggio fondamentale nel percorso di pianificazione urbanistica con l’adozione del nuovo Piano strutturale, che aggiorna il quadro di riferimento per il governo del territorio e individua le strategie per uno sviluppo sostenibile, capace di coniugare tutela del patrimonio, qualità urbana, sostenibilità ambientale e crescita economica. Il nuovo Piano rappresenta un importante aggiornamento dello strumento vigente, approvato nel 2007 e successivamente modificato nel 2021, e costituisce uno degli elementi qualificanti delle linee programmatiche dell’amministrazione comunale per il mandato 2023-2028. La visione strategica si sviluppa attorno ad alcuni ambiti fondamentali: transizione ecologica e mobilità sostenibile, valorizzazione culturale, qualità degli insediamenti e dimensione sociale, sviluppo delle attività produttive e della ricerca. Un approccio integrato che considera Siena non soltanto nella sua dimensione urbana, ma anche nelle relazioni con il territorio circostante e con le reti economiche, infrastrutturali e culturali. Tra i temi centrali figura la rigenerazione urbana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, recuperare le aree degradate e sottoutilizzate e promuovere nuove funzioni per i contenitori oggi non utilizzati. In questa prospettiva si inserisce anche il progetto di recupero e riqualificazione delle aree urbane degradate di viale Toselli e via Massetana Romana, sviluppato in coordinamento con il Piano.

Particolare rilievo assume la visione di un nuovo Parco urbano, una centralità verde di oltre venti ettari che punta a ricomporre e mettere in relazione la Fortezza, i giardini della Lizza e l’area dello stadio “Artemio Franchi”, rafforzando il collegamento tra il centro storico e la parte nord della città. La transizione ecologica costituisce un altro asse qualificante, attraverso la valorizzazione delle infrastrutture verdi, dei servizi ecosistemici, della produzione e del consumo di energia e della mobilità sostenibile. Il Piano affronta inoltre i temi della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e archeologico, del territorio rurale e delle attività agricole. Sul versante dello sviluppo economico e produttivo, la strategia punta a rafforzare il rapporto tra città, ricerca e innovazione, valorizzando le potenzialità del sistema produttivo e le specificità culturali di Siena. Un’attenzione particolare è riservata anche alla dimensione turistica e commerciale, con l’obiettivo di sostenere la vitalità urbana e la qualità della vita dei residenti.

Un percorso di confronto con la città. L’elaborazione del nuovo Piano è stata accompagnata da un articolato percorso di informazione e partecipazione, attraverso il progetto “viSIoni di città”, che ha coinvolto cittadini, professionisti, associazioni, categorie economiche ed enti del territorio. Il percorso si è sviluppato attraverso sei incontri nella prima fase, tra febbraio e aprile 2023, e due ulteriori appuntamenti di approfondimento nel dicembre 2025 e nel gennaio 2026. È stata inoltre attivata una specifica sezione del Sistema Informativo Territoriale comunale, la “Mappa dei contributi”, attraverso la quale è stato possibile presentare proposte, suggerimenti e osservazioni. I contributi complessivamente raccolti sono stati circa ottanta e sono stati registrati e georeferenziati. La formazione del Piano ha inoltre previsto il confronto con la Regione Toscana, la Provincia di Siena e gli altri enti competenti, anche attraverso due Conferenze di copianificazione svolte nell’aprile e nel giugno 2026.

Le prossime tappe. Con l’adozione si apre adesso una nuova fase del procedimento. Dopo la trasmissione degli atti alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena, sarà pubblicato l’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt). Dalla pubblicazione decorreranno sessanta giorni durante i quali cittadini, associazioni, professionisti e soggetti interessati potranno consultare gli elaborati e presentare osservazioni al Piano e alla relativa documentazione ambientale. Il procedimento comprende infatti anche la Valutazione ambientale strategica (Vas), il rapporto ambientale e lo studio di incidenza ambientale, in coordinamento con le procedure previste dalla normativa regionale e nazionale. L’adozione rappresenta dunque una tappa decisiva, ma non conclusiva: i contributi e le osservazioni che emergeranno nella successiva fase di consultazione saranno parte del percorso che condurrà all’approvazione definitiva del nuovo Piano Strutturale.

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