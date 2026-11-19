Abbadia San Salvatore si prepara ad accogliere le delegazioni di Almadén, in Spagna, e Idrija, in Slovenia, per il gemellaggio internazionale “Memorie e mestieri della miniera”, in programma dal 23 al 26 novembre 2026.

Il progetto, presentato dall’Amministrazione comunale di Abbadia San Salvatore nell’ambito delle opportunità di collaborazione e finanziamento europeo, è promosso e gestito direttamente dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata. Un percorso che nasce dalla volontà di mettere in relazione tre territori profondamente legati alla storia mineraria europea, accomunati da un passato industriale che ha segnato non soltanto il loro sviluppo economico, ma anche l’identità sociale e culturale delle rispettive comunità.

L’iniziativa intende costruire un’occasione concreta di confronto e collaborazione tra le tre realtà, valorizzando il patrimonio minerario, le esperienze dei lavoratori e le testimonianze di chi ha vissuto direttamente quella stagione. Al centro del progetto ci sarà soprattutto la memoria: un patrimonio collettivo da custodire, condividere e trasmettere alle nuove generazioni

Il programma si svilupperà nell’arco di quattro giornate, alternando momenti istituzionali, attività di approfondimento, workshop e visite ai luoghi simbolo della storia mineraria del territorio.

L’accoglienza delle delegazioni è prevista per lunedì 23 novembre, con il saluto istituzionale presso il Comune di Abbadia San Salvatore.

Martedì 24 novembre sarà dedicato ai workshop e alle attività di confronto presso il Parco Museo delle Miniere di Abbadia SS, con un approfondimento sulle esperienze delle tre comunità e sul valore della memoria storica. La giornata prevede inoltre una visita alla miniera di Abbadia San Salvatore.

Mercoledì 25 novembre le attività proseguiranno con un workshop presso il Pigelleto e una visita alla miniera del Siele, altro importante luogo della storia estrattiva del Monte Amiata. La giornata si concluderà con una cena sociale presso il Parco Museo Minerario, realizzata in collaborazione con i Terzieri, il Rione Convento e la Cooperativa Amiatina, per offrire alle delegazioni un ulteriore momento di incontro e conoscenza delle tradizioni e delle realtà locali.

Giovedì 26 novembre sarà invece dedicato alla partenza degli ospiti.

Particolare attenzione sarà riservata alla raccolta e alla condivisione delle testimonianze dirette: attraverso incontri e interviste a ex minatori, lavoratori e familiari, il progetto intende restituire voce alle persone che hanno contribuito a costruire la storia mineraria dei rispettivi territori. Un lavoro che permetterà di mettere a confronto esperienze, professionalità, trasformazioni del mondo del lavoro e percorsi di riconversione successivi alla chiusura delle miniere.

Il gemellaggio rappresenta anche un’opportunità per rafforzare i rapporti tra le tre comunità, aprendo la strada a future occasioni di collaborazione e scambio, attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche nella valorizzazione del patrimonio minerario.

«La storia mineraria è una parte fondamentale dell’identità di Abbadia San Salvatore. È una storia fatta di lavoro, sacrifici, competenze e vite che hanno contribuito a costruire la nostra comunità. Con questo progetto, che abbiamo voluto presentare in ambito europeo e che stiamo portando avanti insieme al Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata, vogliamo condividere questo patrimonio con territori che hanno vissuto esperienze simili, mettendo in dialogo le nostre memorie e guardando insieme alle prospettive future. Non si tratta soltanto di ricordare il passato, ma di trasformarlo in un’occasione di conoscenza, collaborazione e crescita per le nuove generazioni», dichiara il sindaco.

Quattro giornate che vogliono andare oltre il semplice incontro istituzionale, facendo della memoria mineraria un ponte tra culture, territori e generazioni. Perché la storia delle miniere non appartiene soltanto al passato: continua a vivere nelle comunità che ne custodiscono il ricordo e nei valori che da quella storia hanno preso forma.