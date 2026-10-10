Abbadia San Salvatore, torna la Festa d’Autunno

Castagne, funghi, vino, cantine aperte, mercatini e passeggiate nel bosco. Abbadia San Salvatore si prepara alla Festa d’Autunno 2026, in programma dal 9 all’11 e dal 16 al 18 ottobre: due fine settimana dedicati ai prodotti dell’Amiata, alle tradizioni locali e alla scoperta del paese.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Abbadia San Salvatore insieme al Terziere Fabbri, al Terziere Maggiore, al Terziere Borgo e al Rione Convento, con il patrocinio e il coordinamento dell’amministrazione comunale. Un lavoro condiviso che coinvolge associazioni e volontari nell’allestimento degli spazi, nell’accoglienza e nella preparazione delle proposte gastronomiche e delle attività.

Il programma prenderà il via venerdì 9 e venerdì 16 ottobre, dalle ore 18, con l’apertura degli stand enogastronomici dei terzieri, dei rioni e della Pro Loco. Dalle ore 21 spazio ai concerti e agli intrattenimenti musicali.

Sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 9, i mercatini animeranno le vie del paese. Alle ore 9.30 sono previste passeggiate nel bosco con guida naturalistica o micologica e attività di forest bathing. Il programma comprende inoltre visite guidate al centro storico e all’Abbazia, intrattenimenti itineranti dalle ore 16.30 e appuntamenti musicali dalle ore 21.

Durante la festa sarà possibile pranzare e cenare negli stand dei terzieri, dei rioni e della Pro Loco, scoprendo i sapori della stagione. Banchetti, cantine e fraschette accompagneranno i visitatori in un percorso tra castagne, funghi, vino e convivialità.

La Festa d’Autunno offre anche l’occasione per conoscere Abbadia San Salvatore attraverso i suoi luoghi e le persone che li animano. La collaborazione tra Pro Loco, terzieri, Rione Convento e Comune sostiene un appuntamento che unisce la valorizzazione delle tradizioni alla promozione turistica del territorio, invitando residenti e visitatori a vivere l’Amiata nella stagione autunnale.

Il programma completo è disponibile sul sito www.prolocoabbadia.it.