Sarà una sperimentazione, inizierà il 9 dicembre, limitata a due mesi, dicembre e gennaio. Due collegamenti serali in più per la tratta 131 Siena – Firenze: partenza alle 21:10 da Siena, via Tozzi, arrivo alle 22:25 a Firenze agli Orti Oricellari. Per Siena partenza alle 22:40 da Firenze da piazza Vittorio Veneto presso gli Orti Oricellari, con arrivo alle 00:15, con fermate intermedie a Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa. Inoltre nella fascia oraria dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì, ci sarà un autista di riserva che interverrà con aggiunta di autobus quando le corse sono troppo piene.

Si parla di una risposta a un problema di sovraffollamento su una singola linea. Non è un piano di rilancio del servizio pubblico su strada. A ottobre la Regione è stata chiamata in causa dalla Provincia di Siena che ha segnalato disagi sulla tratta, mentre una denuncia riportata dalla testata 055firenze parlava di lavoratori pendolari costretti a sedersi a terra perché gli autobus erano pieni di turisti. Nonostante le segnalazioni sulle condizioni di viaggio, secondo la denuncia l’azienda non aveva preso in considerazione modifiche. Autolinee Toscane ha risposto, tramite la Regione, che si trattava di un aumento imprevisto di viaggiatori, che le capienze erano rispettate e che talvolta erano state fatte corse bis. La Regione con la società che gestisce il servizio in appalto è intervenuta elaborando il progetto di due corse in più e l’autista di riserva. Vero è che la denuncia dei disagi ha riguardato le settimane di inizio ottobre, con forte affluenza di turismo sul territorio, mentre l’esperimento riguarderà dicembre e gennaio che sono mesi di bassa stagione turistica, ci sarà da vedere quindi cosa succederà in primavera.

Per una società di trasporti il fatto che ci sia domanda da parte di utenza dovrebbe essere un buon segno, più viaggiatori significa più incassi e quindi più guadagni. Probabilmente non deve essere così per Autolinee Toscane che eroga un servizio pubblico e non privato, che a quanto risulta interviene sulla tratta 131 solo quando insiste la Regione appaltante il servizio, con una risposta non definitiva. L’intervento sulla corsa 131 infatti resta provvisorio, legato a un programma sperimentale, vincolato a un giudizio che resta sospeso. Tant’è che l’amministratore delegato di Autolinee Toscane ha detto che la sperimentazione sarà soggetta a valutazione continua.

Allo stesso tempo, sulla stessa tratta non manca offerta di trasporto privato su strada. Sulla Firenze-Siena operano più aziende private. La piattaforma online Omio che confronta e vende biglietti di treno, autobus, voli e traghetti di molte compagnie, elenca 19 autobus al giorno, gestiti da Marino Autolinee, BlaBlaCar, FlixBus e Itabus. FlixBus dichiara 12 autobus giornalieri sulla tratta, con il primo alle 04:40. Nel 2024 FlixBus ha potenziato i collegamenti con Firenze e ampliato il numero di corse verso diverse destinazioni. Chiaramente questi servizi sono un mercato diverso dal trasporto pubblico locale. Hanno tariffe libere (circa 14-16 € da Siena a Firenze, prezzi Flixbus), orari decisi dall’operatore e nessun obbligo di servizio per i pendolari. Il fatto che esistano non significa quindi che sostituiscano le corse del servizio pubblico, ma solo che c’è offerta. E dove c’è offerta spesso c’è domanda.

Sul trasporto pubblico su strada c’è da dire che c’è stata una rimodulazione di numerose corse dal 2 novembre, in tutta la regione, con aggiustamenti di orari e migliori coincidenze. Sia chiaro non è una inversione di tendenza rispetto alla stagione dei tagli sui trasporti pubblici su strada, come sembrano indicare i chilometri percorsi e le corse in programma il cui numero non cambia negli ultimi anni.

Fabrizio Camastra